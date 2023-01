Tạm giữ nữ chủ quán ném vỏ chai bia khiến 2 công an bị thương

Ngày 26/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại quán karaoke ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Ảnh minh hoạ.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 22h50 ngày 12/01/2023, Tổ tuần tra 282 - Công an huyện Thọ Xuân gồm 9 đồng chí do Đại úy Nguyễn Việt Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác tiến hành kiểm tra quán karaoke “Điểm hẹn” ở khu phố Xuân Tâm, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trịnh Thị Thoan (SN 1982, ở khu phố Xuân Tâm, thị trấn Sao Vàng là chủ quán), Vi Thị Thu Thủy (SN 2002, ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) và 6 người khác đang hát Karaoke tại Phòng số 2 của quán hát.

Do quán karaoke “Điểm hẹn” đang bị tạm dừng hoạt động vì chưa bảo đảm các điều kiện kinh doanh nên tổ tuần tra đã yêu cầu Thoan và mọi người dừng việc hát để làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, hai đối tượng Thoan và Thủy lại chửi bới, sử dụng vỏ chai bia ném về tổ tuần tra khiến 2 đồng chí cán bộ Công an xã bị thương.

Hiện hai đối tượng Thoan và Thủy đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định.