Tạm giữ người đàn ông đánh nam shipper gãy 2 tay, vai trò của người vợ?

Ngày 20/2, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự Trương Đình Nhạt (SN 1979, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện Công an huyện Tư Nghĩa chờ kết quả giám định thương tật để xử lý theo quy định. Nhạt là người đã đánh shipper Lâm Anh Đạt (SN 1999, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) gãy 2 tay.



Khoảng 11h ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Nhạt giao đơn hàng 2 cây hoa đỗ quyên với tiền phí 230.000 đồng. Ông Nhạt không chịu nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng, sau đó còn cùng vợ dùng hung khí đánh anh Đạt bị gãy 2 tay. Bị đánh liên tục, anh Đạt tìm cách thoát thân, đẩy cửa cổng chạy sang nhà dân gần đó trốn và trình báo cơ quan Công an.

Anh Lâm Anh Đạt đang điều trị tại Bệnh viện Quân y C17

Anh Đạt sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Chụp X-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa, bác sĩ kết luận gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí). Nam shipper được chuyển đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) điều trị.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống cho biết, t rong vụ việc này, đã có việc hành hung gây thương tích cho nạn nhân. Nếu việc gây thương tích đến mức đánh gãy hai tay chỉ vì tranh cãi về chuyện giả tiền shipper giao hàng, đây là hành vi có tính chất côn đồ, vì lý do nhỏ nhặt mà gây thương tích cho người khác.

Sau khi có kết luận giám định thương tích của cơ quan chức năng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự. Với hậu quả nạn nhân gãy hai tay, thương tật có thể lên đến vài chục % do đó Nhạt có thể phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc.

Theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tùy thuộc vào hậu quả thương tích khác nhau mà người cố ý gây thương tích cho người khác sẽ phải chịu mức trách nhiệm pháp lý khác nhau.

Đối tượng Trương Đình Nhạt.

Với hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi có tính chất côn đồ, dù thương tích của nạn nhân dưới 11 % cơ quan điều tra cũng sẽ xử lý hình sự đối với người đã gây ra thương tích cho nạn nhân. Nếu mức thương tích nghiêm trọng, hành vi có tính chất côn đồ sẽ không xử lý theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự mà sẽ xử lý ở khung khoản hình phạt cao hơn nên không cần phải có đơn trình báo tố giác của nạn nhân, trường hợp nạn nhân rút đơn cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xử lý.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đặc điểm hung khí mà Nhạt đã sử dụng để gây thương tích cho nam shipper. Trường hợp có căn cứ cho thấy người này đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra còn có thể xử lý về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự chứ không chỉ là tội cố ý gây thương tích.

Luật sư Cường cũng cho biết, theo nội dung trình báo của nạn nhân, Nhạt có hành vi sử dụng tuýp sắt để đánh thương tích còn có sự giúp sức của người vợ ông ta. Do đó, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người phụ nữ này. Trường hợp có căn cứ cho thấy, vợ người đàn ông này cũng có mục đích cố ý gây ra thương tích cho nạn nhân, trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích hoặc có hành vi giúp sức, xúi giục chồng thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ khởi tố cả hai vợ chồng về tội danh này.

Đây là một vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người khác. Bởi vậy, việc sớm xem xét giải quyết, làm rõ các tình tiết để xử lý đối với người vi phạm là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân và để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.