GĐ Công an Hải Dương nói về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Báo cáo khái quát kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022, thượng tá Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tình hình tội phạm có những diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp, ngày càng mang tính phi truyền thống như tội phạm liên quan tín dụng đen biến tướng tinh vi hơn thông qua việc sử dụng các phần mềm ứng dụng trực tuyến để phạm tội; tội phạm ma túy sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán; tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng về quy mô, tính chất nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi hơn, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa phát hiện và điều tra.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 246 vụ, giảm 15,7% so với cùng kỳ, giảm 31% so với năm 2019 khi chưa xảy ra dịch covid-19. Trên địa bàn toàn tỉnh giảm được 49 vụ án. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được nhiều kết quả tích cực, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn. Công tác đấu tranh tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt đồng bộ với cách làm mới, biện pháp mới theo phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy” đã đánh đúng, trúng nhiều đường dây, đối tượng cộm cán, hoạt động liên tỉnh, triệt xóa thành công các tụ điểm phức tạp…