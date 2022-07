Lùa chó Pitbull, Becgie cắn người: Phòng vệ chính đáng hay cố ý gây thương tích?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vụ lùa chó như Pitbull, Becgie qua cắn hàng xóm sau khi xảy ra mâu thuẫn, xô xát xảy ra mới đây tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản có liên quan đều không định nghĩa chó là “hung khí” trong trường hợp một người sử dụng chó để kích động, tấn công người khác.

Sau khi mâu thuẫn và bị đánh, ông Thảo đã thả chó Pitbull cắn người. (Ảnh minh họa)

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, theo quy định pháp luật, chủ nuôi chó phải thông báo việc nuôi chó với cấp trưởng thôn hoặc UBND cấp xã, đồng thời cam kết nuôi nhốt hoặc xích, giữ chó trong khuôn viên gia đình. Chó được nuôi phải đảm bảo thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng dại (Quyết định 193/QĐ-TTg Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021).

Đồng thời, chủ nuôi chó cần phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà vật nuôi của mình gây ra do bản thân sơ suất, bất cẩn khi quản lý vật nuôi. Với những thiệt hại mà vật nuôi của mình gây ra, tùy vào tính chất và mức độ của mỗi trường hợp, thông thường chủ nuôi chó có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người (Điều 295 BLHS 2015) với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 12 năm, hoặc có thể là tội vô ý làm chết người (Điều 128 BLHS 2015) với mức phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ từ 01 năm đến 10 năm.

Đề cập vụ việc trên, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, do bị Đặng Văn Ngọc (36 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Trương Anh Tâm (39 tuổi) đánh hội đồng nên Trần Đình Thảo (46 tuổi, hàng xóm của Ngọc đã thả chó với mục đích trả thù), dẫn tới Đặng Văn Ngọc bị thương.

Xét mục đích và hậu quả đã xảy ra, có thể thấy hành vi thả chó của Trần Đình Thảo là hành vi cố ý, bởi Thảo nhận thức được vật nuôi của mình có bản tính hung dữ và khi thả nó ra sẽ khiến người khác bị thương là điều có thể xảy ra nhưng vẫn quyết định thực hiện hành vi này nhằm đạt được mục đích xấu xa của mình – xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, mức phạt đối với tội danh này có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức phạt có thể tăng thêm tùy theo tính chất và mức độ gây thiệt hại của hành vi phạm tội, cao nhất có thể là tù chung thân.

Tuy nhiên, nếu xét theo khía cạnh Trần Đình Thảo là người bị xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe và việc anh ta thả chó ra là phục vụ mục đích phòng vệ chính đáng.

Theo quy định pháp luật, phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố về sự tương xứng giữa hành vi tấn công gây thiệt hại và hành vi phòng vệ chính đáng. Mục đích của phòng vệ chính đáng là nhằm ngăn chặn hành vi khác đang xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên nếu chủ thể thực hiện hành vi phòng vệ chính đáng vượt quá giới hạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội theo Điều 136 BLHS 2015 có thể là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Trước đó, ngày 12/7, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai, xác định thương tích những người liên quan để điều tra vụ đánh nhau tại phường Thọ Quang.

Điều tra ban đầu cho thấy, trưa 29/5, Đặng Văn Ngọc nhậu cùng Tâm tại nhà của Ngọc. Rượu vào lời ra, Tâm tình cờ biết trước đây giữa Ngọc và Trần Đình Thảo (hàng xóm Ngọc) có xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Tâm gọi Thảo đến nhà Ngọc nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, lúc này, Ngọc, Tâm và Thảo tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Ngọc và Tâm xông vào dùng tay, chân đánh Thảo.

Thảo bỏ chạy về nhà mình, cầm cái xẻng qua quay lại nhà Ngọc để đánh trả thì bị Tâm giật được. Tâm dùng xẻng đánh vào đầu Thảo hai cái khiến Thảo ngã xuống đất, gây thương tích ở mắt trái. Tiếp đó, Tâm và Ngọc tiếp tục dùng xẻng đánh vào người Thảo gây thương tích vùng phía sau gáy.

Lúc này, Thảo quay về nhà, thả hai con chó (một Pitbull cao khoảng 70 cm, nặng khoảng 40 kg và một Becgie, cao khoảng 60 cm nặng khoảng 30 kg) ra ngoài. Thảo lùa hai con chó đều không được rọ mõm qua nhà Ngọc.

Con Pitbull xông vào cắn Ngọc gây thương tích . Tâm thấy vậy dùng cây đinh ba chĩa đâm vào người con chó. Sau đó, Thảo hô hoán cho con Pitbull không cắn Ngọc nữa. Nghe chủ la, con Pitbull nhả Ngọc ra. Thảo dẫn chó của mình về nhà. Ngọc bị thương tích ở mặt, tay và chân.

Trung tá Trần Văn Quang - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Sơn Trà cho biết, cơ quan này đang lấy lời khai, xác định thương tật các bên sau đó mới có bước xử lý tiếp theo về việc có hay không khởi tố vụ án.

“Việc hàng xóm xích mích sau đó đánh nhau gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của địa bàn nên chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật” - trung tá Quang cho biết.

