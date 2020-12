Tạm giữ hình sự nam sinh lớp 9 đánh chết bạn cùng trường

Ngày 4/12, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đã tạm giữ hình sự đối với học sinh Nghiêm Tất Tiến Đạt (sinh ngày 12/4/2006) có hành vi đánh chết bạn học cùng trường.

Theo điều tra của cơ quan Công an, vụ nam sinh lớp 9 đánh chết bạn cùng trường xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/11, trong giờ ra chơi, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của nhà trường, hai học sinh là em Nghiêm Tất Tiến Đạt (học sinh lớp 9A) và em Nguyễn Văn Vỹ (học sinh lớp 9D) học cùng trường THCS Châu Giang đã trêu đùa nhau, sau đó phát sinh mâu thuẫn.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Đạt đã dùng tay, chân đấm, đá vào vùng đầu, mặt của Vỹ, khiến Vỹ bị choáng ngất tại chỗ. Ngay sau đó, Vỹ được các bạn học sinh và giáo viên nhà trường đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Được biết, ở trường, Nguyễn Văn Vỹ là một học sinh ngoan, hòa đồng với bạn bè và có sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật. Sáng ngày 26/11, khi đi học, Vỹ không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an thị xã Duy Tiên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Thông tin ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Vỹ tử vong do bị ngoại lực tác động mạnh làm tổn thương vùng đầu. Sau khi hợp tác với cơ quan chức năng, gia đình đã đưa thi thể cháu Vỹ về làm thủ tục tang lễ.

Hiện vụ nam sinh lớp 9 đánh chết bạn cùng trường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

