Đến 22h tối ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên quan đến một tài xế quốc tịch Trung Quốc trên quốc lộ 13 khiến ít nhất 3 người bị thương nặng.



Khoảng 21h30 cùng ngày, chiếc xe bán tải biển số tỉnh Bình Dương do tài xế Liang Ren Yang (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) lái chạy trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương đi TP.HCM. Khi đến khu vực phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, thì chiếc xe bất ngờ tông vào 1 xe máy do 2 nam thanh niên điều khiển khiến n2 nam thanh niên bị cuốn kéo lê trên đường. Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè, tông sập một quán tạp hóa bên đường khiến chị Lý Hồng Tú (SN 1982) đang bán hàng bên trong bị thương nặng.

Chiếc xe bán tải tông xe máy rồi lao thẳng vào nhà dân.

Sự việc khiến ít nhất 3 người phải nhập viện cấp cứu. Quán tạp hóa bị tông sập, đồ đạc bên trong bị xáo trộn. Chiếc xe bán tải nằm gọn trong quán, riêng thùng xe bay xa hơn 10 mét trên đường.

Cũng trong thời điểm trên, một vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Tin nhanh - Tài xế Trung Quốc điều khiển xe lao vào nhà dân ở Bình Dương, 3 người bị thương (Hình 2).

Nam thanh niên lao đầu vào đuôi container tử vong tại chỗ.