Tài xế đâm liên hoàn ở Hà Nội: Nghị định 100 bất lực ma men?

Để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do tài xế vi phạm nồng độ, cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý vi phạm, đồng thời, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, tự giác thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm khắc nhất theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, 18h tối ngày 24/11, trong tình trạng say xỉn, tài xế Nguyễn Bình N. điều khiển xe ô tô BKS 30E-993.02 chạy trên đường Giảng Võ, hướng núi trúc đi Đê La Thành. Khi đến khu vực ngã 3 Giảng Võ - Ngọc Khánh thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 12LA- 002… do chị Mã Thị N. (SN 1997 ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau va chạm xe mô tô bị đổ nghiêng va chạm với xe ô tô BKS 29A-617… do anh Tạ Văn Đ. (SN 1971, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) điều khiển chạy cùng chiều.

Không dừng lại ở đó, xe ô tô do anh N. điều khiển đâm tiếp vào xe mô tô BKS 29F1-433… do chị Trần Thị Thanh H. (SN 1999) điều khiển phía sau chở chị Trần Thuý N. (SN 1994, ở tỉnh Tuyên Quang) và xe mô tô BKS 30H7-665… và xe ô tô BKS 30A-353… do chị Trịnh Thị Bích H. (SN 1971, ở Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Hậu quả, chị H., chị N. đi trên xe máy 29F1-433… bị thương ở chân và một số phương tiện hư hỏng.

Hiện Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết và xử lý