Trắng đêm phong toả hiện trường thi thể trong vali ở KDC Him Lam

Đến 9h sáng nay 28/11, một phần đường số 3 trong KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM vẫn đang bị rào chắn, phong toả nghiêm ngặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, phối hợp với Công an quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang có mặt trong căn nhà 4 tầng trên đường số 3 ở KDC này để khám nghiệm, thu thập dấu vết, ghi lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ án thi thể người trong vali. Một phần tuyến đường số 3 trong KDC Him Lam bị phong toả nghiêm ngặt sáng 28/11. Nhiều người dân sống ở KDC Him Lam tỏ ra vô cùng hoang mang trước thông tin vụ án nghiêm trọng. Trước đó khuya 27/11, chủ căn biệt thự 4 tầng trong KDC Him Lam bàng hoàng phát hiện thi thể người nhét trong vali để ở nhà vệ sinh, xung quanh là vết máu, kềm, cưa sắt.. Vụ việc gây rúng động KDC Him Lam. Hàng trăm người hiếu kỳ, cư dân ở KDC Him Lam vây kín hiện trường theo dõi. Được biết, KDC Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) là khu biệt thư cao cấp ở TPHCM.

