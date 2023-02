Tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Quảng Nam: Đã đủ để thức tỉnh?

8 người tử vong, 13 người bị thương là con số thiệt hại về người trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khoảng 4h sáng 14/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam).



Thời điểm trên, xe ô tô khách 76B-006.60 chạy theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng chở theo nhiều người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin với báo chí cho biết, xe khách 16 chỗ chỉ được chở tối đa 19 người gồm cả lái, phụ xe theo quy định, tuy nhiên, thời điểm gặp nạn, chiếc xe này chở 21 người. Đoạn đường chỉ cho phép chạy 60km/h nhưng chiếc xe khách khi va chạm đã có tốc độ lên đến 69km/h. Trong khi đó, tốc độ xe container là 35km/h.

Tại cuộc họp với các cơ quan chức năng Quảng Nam liên quan vụ tai nạn trên sáng 14/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông cũng cho biết, trên cơ sở dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, tốc độ container là 35km/h. Đáng chú ý tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông.

“Đối với đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải xác minh, điều tra vì đây là tuyến đường cấm xe khách, xe tải, người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết được xe mình đang chạy trên tuyến này không? Phải xác minh, điều tra, cần phải xem xét, có thể xử lý hình sự tùy vào mức độ sai phạm”, ông Hùng chỉ đạo và cho rằng, lái xe vào đường cấm, lại chạy quá tốc độ là vi phạm, phải xử lý nghiêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Tuy nhiên, thông tin trên cho thấy, một phần nguyên nhân do ý thức của người tham gia giao thông, vi phạm các quy tắc giao thông an toàn, không tuân thủ các quy định, thậm chí cọi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

8 người mãi mãi ra đi khi đặt niềm tin trên chuyến xe định mệnh, 13 người khác phải nhập viện điều trị, có cả trường hợp tiên lượng xấu. Hậu quả vụ tai nạn trên quá khốc liệt, kéo theo nhiều gia đình vào cảnh tang thương, nhiều gia đình khác thêm nỗi lo, gánh nặng khi người thân bị nạn trên chiếc xe khách trên.

Lẽ ra với những tài xế xe khách, việc tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông phải được đặt lên hàng đầu, bởi không chỉ tính mạng của bản thân, họ còn nhiệm vụ giữ an toàn cho hàng chục hành khách khác trên xe. Tiếc là…tai nạn vẫn xảy ra từ những nguyên nhân đã được cảnh báo khi bất chấp chạy vào đường cấm, quá tốc độ cho phép, trong khi đang chở quá số người quy định.

Ngay sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về khắc phục hậu quả. Trong đó, cùng với việc yêu cầu khẩn trương cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân bị thương, thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, bị thương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn cũng được đặt ra.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam không phải hi hữu. Trước đó, thống kê cho thấy, trong năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 11.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.000 người, bị thương hơn 7.000 người. Trong đó có một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong xã hội như vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai ngày 9/2/2022 làm 6 người tử vong; vụ tai nạn giao thông đường thủy tại Quảng Nam ngày 26/2/2022 làm 17 người tử vong.

Đa số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, không tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT. Khi mỗi người tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông, thờ ơ với tính mạng của bản thân mình…thì khi đó những vụ tai nạn giao thông thảm khốc như trên còn xảy ra.

Chỉ khi mỗi người dân tự coi mình là một giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông, có ý thức tốt về trách nhiệm khi tham gia giao thông cùng với các chế tài xử phạt đủ mạnh… khi đó mới hạn chế được những vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

8 người chết trong vụ tai nạn thảm khốc trên...đã đủ để thức tỉnh ý thức khi tham gia giao thông?

