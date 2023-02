Toàn cảnh vụ xe khách va chạm xe đầu kéo, 8 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 14/2, tại khu vực ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Xe khách 16 chỗ hiệu Ford Transit mang BKS 76B-006.60 di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng chở theo nhiều người đã va chạm với xe ô-tô đầu kéo 92H-004.33, 92R-004.69 do ông T.M.N. (sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải-cảng Tam Hiệp.Vụ va chạm đã khiến 8 người tử vong, trong đó 6 người chết tại hiện trường, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cú va chạm khiến ô tô khách bị lật ngửa. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng 14/2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo “nóng” các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác của Ủy ban cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Cụ ông cụt 1 chân lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng tại Bắc Ninh

