Sức khỏe cô gái bị chủ quán cà phê tra tấn, ép kích dục cho khách giờ ra sao?

Liên quan đến vụ “chủ quán cà phê tra tấn, chích điện ép nữ tiếp viên kích dục cho khách”, ngày 27/3, chị P.T.T.T. (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) là nạn nhân của vụ việc đã xuất việc sau thời gian dài điều trị.

Theo đó, ngày 11/3, chị T. được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Thời điểm nhập viện chị có nhiều vết thương khắp người, từ đầu tới chân, gãy đốt sống cổ, gãy mỏm gai C6.

Bên cạnh đó, chị T. có những tổn thương bên trong như: dập lách và thận bên trái, gây xuất huyết nội.

Sau 16 ngày, các bác sĩ điều trị tích cực cho chị T. như mổ cắt lá lách bị dập nát, chăm sóc đặc biệt... Do hoàn cảnh của chị T. nên phía bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí hơn 35 triệu đồng. Trong quá trình chị T. điều trị đã có nhiều người tới thăm hỏi giúp đỡ.

Sau khi xuất viện, bệnh viện cũng đã trao 37,5 triệu đồng của người dân ủng hộ cho chị T. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai cũng đã thuê xe đưa chị T. về nhà ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 23/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích. Công an đang củng cố hồ sơ với 3 đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo điều tra, Diện là chủ quán cà phê quán tại tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Khoảng 6 tháng trước, chị T. đi từ Tây Ninh lên TP.Biên Hòa xin làm nhân viên cho quán cà phê của Diện.

Diện yêu cầu chị T. vừa bán cà phê giải khát đồng thời bán dâm, kích dục nếu khách có nhu cầu. Bù lại Diện sẽ nuôi ăn ở và trả công hậu hĩnh cho chị T.. Mỗi lần kích dục cho khách được 150.000 đồng, Diện lấy 50.000 đồng.

Tháng 2/2019, Diện thấy chị T. không chịu tiếp khách nên đã dùng roi điện tự chế, tuýp sắt đánh đập nhiều lần.

Ngày 7/3, Diện nghi chị T. trộm tiền và không chịu kích dục cho khách nên anh ta dùng tuýp sắt đánh đập chị T. gây thương tích nhiều nơi.

Đến ngày 10/3, Diện yêu cầu chị T. phục vụ khách nhưng chị T. không làm nên Diện ra tay đánh đập nạn nhân bị thương tích nặng.

Đến 23h30 cùng ngày, chị T. kêu đau và ngất xỉu thì được đưa vào Bệnh viện ở TP.Biên Hòa cấp cứu. Sau đó, chị T. tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện đa khoa Đồng Nai điều trị do vết thương quá nặng.

Chị T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các vết thương như: gãy nhiều xương sườn, vỡ lá lách, giập thận trái, giập phổi chảy máu ổ bụng… Ngoài ra toàn thân có nhiều vết phỏng, lở loét, bầm tím.

Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ Diện và thu tang vật gồm tuýp sắt, sợi dây điện, roi điện tự chế.

Hiện vụ cô gái bị chủ quán cà phê tra tấn, ép kích dục cho khách vẫn đang được điều tra, làm rõ.

