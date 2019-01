Sự thật “động trời” về gã thanh niên ôm gấu bông dạo cửa ngõ Sài Gòn

(Kiến Thức) - Giữa trưa nắng như đổ lửa, lực lượng công an phát hiện gã thanh niên ôm gấu bông, điều khiển xe máy 150 phân khối chạy trên xa lộ Hà Nội có dấu hiệu bất thường nên tiến hành kiểm tra.

Chiều nay 16/1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Lê Phước Tài (24 tuổi, ngụ tỉnh BR-VT), gã thanh niên ôm gấu bông, cùng tang vật là 6 gói chất bột trắng (nghi ma túy tổng hợp) cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục giám định, điều tra làm rõ.

Lực lượng công an phát hiện đối tượng Lê Phước Tài (áo đen) chạy xe máy 150 phân khối ở cửa ngõ Sài Gòn có nhiều dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra thì phát hiện có nhiều gói chất bột trắng nghi ma túy tổng hợp.

Trước đó, giữa trưa cùng ngày, các trinh sát Công an phường Trường Thọ cùng bảo vệ dân phố, dân phòng phường tuần tra khu vực cửa ngõ TP HCM (hướng từ các tỉnh vào trung tâm TP).

Khi đến khu vực ngã tư RMK (gần cụm cảng container Trường Thọ) thì phát hiện đối tượng Tài, người đầy hình xăm điều khiển xe máy 150 phân khối, tay ôm gấu bông có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng Tài thừa nhận đang đi giao ma túy cho "khách". Đồng thời cho biết bên trong con gấu bông cũng có ma túy. Lực lượng công an áp giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an.

Ban đầu, Tài khá bình tĩnh cho biết vừa đi mua gấu bông tặng sinh nhật con nhưng khi công an kiểm tra trong người đối tượng Tài thì phát hiện có 3 gói chứa chất bột trắng. Lúc này, Tài mới khai rằng đang trên đường đi giao ma túy cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch), đồng thời đối tượng này còn thú nhận bên trong gấu bông cũng có ma túy.

Tiếp tục kiểm tra, công an phường phát hiện bên trong gấu bông được Tài cất giấu thêm 3 gói chất bộ trắng. Toàn bộ tang vật và đối tượng được lực lượng chức năng di lý về trụ sở công an phường để lập hồ sơ, chuyển giao Đội Cảnh sát điều tra ma túy, Công an quận Thủ Đức tiếp tục giám định làm rõ.