Sòng bạc quý bà ven sông Sài Gòn hoạt động tinh vi cỡ nào?

triệt phá thành công một sòng bạc quy tụ nhiều quý bà ở địa bàn, tạm giữ 64 người gồm 33 nữ và 31 nam cùng lượng lớn tang vật. Các con bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: Zing) Mới đây, công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương vừaquy tụ nhiều quý bà ở địa bàn, tạm giữ 64 người gồm 33 nữ và 31 nam cùng lượng lớn tang vật.

Theo đó, qua điều tra các trinh sát công an đã phát hiện một sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu nằm ở ven sông Sài Gòn xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Sòng bạc này quy tụ hàng chục quý bà ở Sài Gòn cùng nhiều tỉnh lân cận tới chơi mỗi ngày, các con bạc muốn ra vào sòng bạc phải là quen biết hoặc được giới thiệu, do ở ven sông nên khu vực này được cảnh giới rất cao.

Chiều 14/3, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo hàng trăm trinh sát công an đã ập vào khu vực sòng bạc này bắt quả tang 64 người gồm 33 nữ và 31 nam đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, 21 hột xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm cùng nhiều hung khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong thời gian này, công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cũng đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài “Nổ hũ”, đổi thưởng ăn tiền qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng do Lường Tuấn Vũ (SN 1991, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu.

Công an huyện Tĩnh Gia cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc này, trong đó có 12 đối tượng ở Thanh Hóa, 9 đối tượng còn lại đều ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An và Hà Tĩnh.

>>> Xem thêm video: Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke.