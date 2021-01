Sơn La: Bắt đối tượng buôn ma túy, phát hiện thêm cả kho súng

Theo Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 13h30 ngày 5/1, tại khu vực bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Sơn La), Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Đối tượng bị bắt là Giàng A Lê tại Cơ quan Công an (TTXVN/Báo Tin tin tức)

Đối tượng bị bắt là Giàng A Lề, sinh năm 1990, trú tại bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại chỗ gồm: 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng ngắn có 3 viên đạn và một số vật chứng khác liên quan.



Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên mua tại khu vực biên giới về bán kiếm lời; khẩu súng mang theo dùng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giàng A Lề, thu giữ thêm hơn 2.500 viên ma túy tổng hợp, 240 gram heroin, 1 khẩu súng AK, 200 viên đạn, 5 khẩu súng các loại, 2 quả lựu đạn và nhiều vật chứng liên khác liên quan.

Hiện vụ đối tượng mua ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng ở Sơn La đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.