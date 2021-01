Bắt đối tượng nghiện ma túy, giết người trên đồi vắng

Hôm nay 5/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Than Uyên bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản Hù Văn Sinh (SN 1992), trú tại huyện Than Uyên.

Theo thông tin trước đó, n gày 3/1, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo của anh Giàng A Dơ về việc từ ngày 30/12/2020, con rể anh Dơ là Má A Vềnh (SN 1998), trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên có đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên. Đến 15h cùng ngày thì mất liên lạc.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hù Văn Sinh (áo đỏ). Ảnh: cand.com.vn

Ngay sau đó, Công an huyện Than Uyên đã thông báo tìm kiếm người mất tích. Cùng ngày, một nhóm người đã phát hiện xe máy và thi thể nạn nhân Má A Vềnh tại đồi thuộc khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên.