Gia đình của nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng đề nghị công an vào cuộc

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phú Cường (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) bị đánh hội đồng tại địa bàn quận Hà Đông, ngày 5/1, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị này đã giao Đội Điều tra tổng hợp thụ lý điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an quận Hà Đông cho biết thêm, ngày 31/12/2020, Đội Điều tra tổng quận Hà Đông hợp tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Công an phường Phú Lương chuyển đến.

Nội dung cho thấy ngày 30/12, Công an phường Phú Lương nắm được thông tin tài khoản facebook "Hoa Trinh Nữ" đăng tải đoạn clip về việc một nhóm học sinh nữ xô xát, đánh nhau tại địa bàn phường Phú Lương.

Hình ảnh được cắt từ clip. Quá trình xác minh, vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng xảy ra vào khoảng 11h ngày 26/12/2020, 2 học sinh của trường THCS Phú Cường (phường Phú Lương) là 2 em Đ.T.Y.N. (SN 2007) và N.T.K.N. (SN 2007) đi qua đoạn đường khu đất đấu giá Phú Lương thì gặp nhóm học sinh nữ là B.T.G. (SN 2004), N.T.T.M. (SN 2005) và B.T.H.T. (SN 2006), đều trú ở quận Hà Đông. Do không thích em N.T.K.N. nên G. và M. đã chặn đường, túm tóc, tát và dùng chân đá em N.. Cùng lúc, em Đ.T.T. (SN 2006, trú ở phường Phú Lương) đi ngang qua, chứng kiến sự việc đã bảo em N. đi về và hỏi nhóm G. vì sao đánh N. Vừa hỏi xong, em Đ.T.T lập tức bị nhóm G. cùng xông vào dùng tay, chân đấm đá. Sự việc được quay lại bằng điện thoại di động và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau bị đánh hội đồng, em Đ.T.T. và em N.T.K.N. bị xây xước nhẹ nhưng không phải điều trị ở cơ sở y tế và hiện tại đã sinh hoạt, học tập bình thường. Ngày 30/12/2020, Công an phường Phú Lương đã làm việc với đại diện gia đình 2 em N.T.K.N. và Đ.T.T. Tại buổi làm việc, gia đình hai bên đã thống giải quyết vụ việc bằng biện pháp hòa giải và không đề nghị gì với cơ quan công an. Tuy nhiên, ngày 2/1, gia đình em Đ.T.T. đã có đơn trình báo nội dung vụ việc trên và đề nghị cơ quan điều tra giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Hiện vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đánh nữ sinh dã man sau va chạm xe