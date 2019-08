Sẽ thông tin cụ thể nghi án bé gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An

Vụ bé gái 6 tuổi bị tố xâm hại đang được dư luận đặc biệt quan tâm, sự việc sẽ được cơ quan CSĐT Công an TP Vinh thông tin cụ thể vào ngày 25/8 tới.

Sáng 22/8, tại buổi làm việc với UBND TP Vinh (Nghệ An) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị các ngành tư pháp, Công an TP Vinh và Nghệ An sớm có kết luận vụ bé gái 6 tuổi bị tố xâm hại gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.



Bà Nga nhấn mạnh, vụ bé gái 6 tuổi bị tố xâm hại đang được đư luận xã hội quan tâm khi gia đình có đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về việc cháu bé bị nhóm người xâm hại thì cơ quan điều tra lại tạm giữ ông bố về hành vi mua dâm. Đây là hai vụ việc cần được làm rõ và thông tin cụ thể đến dư luận.

Toàn cảnh buổi làm việc. Về vụ việc này, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết, khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bé gái vào ngày 28/6, Công an TP Vinh đã lập ban chuyên án, huy động lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất. Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh thông tin về vụ việc. "Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra tội phạm mới là anh Nguyễn Thành Tr. (bố bé gái) có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, nên ngày 16/8 đã ra quyết định tạm giữ đề điều tra về hành vi "Mua dâm người dưới 18 tuổi". Về hai vụ việc này cơ quan công an TP Vinh sẽ thông tin cụ thể vào ngày 25/8.



Trước đó như đã đưa tin, vào ngày 28/6, anh Nguyễn Thành Tr. có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc người con gái mới 6 tuổi bị nhóm người xâm hại tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh. Vụ việc được dư luận xã hội rất quan tâm. Đặc biệt, nhiều thông tin trái chiều về vụ việc xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi.