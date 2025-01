Sát nhân tuổi teen ra tay với ông ngoại chỉ vì một câu mắng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 20/4/2010, cả ấp Thạnh Thới (xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) bỗng xôn xao vì sự mất tích bất thường của ông Phan Như Đ. (SN 1949). Theo lời thuật lại của em ruột, ông Đ. có hứa phụ em nấu cơm cho thợ xây nhà mồ cho dòng họ, nhưng đến khoảng 10h sáng vẫn không thấy đến và cũng không thông báo gì cho ai biết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Linh cảm rằng có chuyện xấu xảy ra, người em liền cùng con trai lớn đến nhà anh tìm kiếm và hốt hoảng nhận thấy nhiều dấu máu dính trên chiếc xe dùng để đẩy dừa khô hàng ngày của ông Đ. Mọi người liền báo đến công an xã Vĩnh Hữu và công an huyện Gò Công Tây. Xác định trong buồng ngủ của người mất tích có nhiều dấu máu nên các điều tra viên nhận định đây là một vụ án mạng. Trưa hôm đó, mọi người phát hiện xác nạn nhân dưới lòng con kinh gần nhà trong tư thế hai tay co quắp, bị mất đầu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên xác định, hiện trường chính của vụ án là buồng ngủ vì ở đây còn để lại nhiều vết máu, tủ đựng đồ bị lục tung, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Tuy nhiên, việc truy bắt nghi phạm giết người cướp của quả thật rất khó khăn vì không có nhân chứng, vụ án xảy ra vào ban đêm và cũng không có dấu vết gì khác. Theo lời kể của người thân, nạn nhân sống cùng đứa cháu trai 16 tuổi, thường ngày ông đi làm mướn, ai thuê gì cũng làm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bản tính ông rất hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên thời điểm đó, Trung tá Chung Văn Dũng, Phó trưởng công an huyện nhận thấy, đứa cháu P.Q.T (16 tuổi) sống chung với nạn nhân, nhưng thấy ông chết mà vẫn dửng dưng. Đồng thời, người thân của nạn nhân cung cấp thêm một tình tiết quý báu: Ngày hôm trước, T. đã lấy trộm tiền của ông ngoại, nhưng bị phát hiện và buộc phải trả lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ nghi vấn này, công an đã đấu tranh với T. làm rõ. Ban đầu, thiếu niên này quanh co chối tội, nhưng sau hai giờ đấu trí, gã đã cúi đầu nhận tội. T. khai nhận: Do nghiện game, thiếu niên này thường xuyên lấy trộm tiền của ông ngoại và bị phát hiện, la mắng nhiều lần. Trước khi xảy ra án mạng một ngày, T. còn lén sang em ruột ông ngoại lấy trộm 850 ngàn đồng, khi xài hết 150.000 đồng thì bị phát hiện, bị ông buộc phải trả lại số tiền và mắng nhiếc vì không lo học mà lấy cắp tiền đi chơi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong cơn giận dữ, đứa cháu vô luân đã lập kế hoạch sát hại ông để hả giận và lấy tiền chuộc lại chiếc điện thoại mà hắn đã cầm đồ. Rạng sáng ngày 20/4/2010, khi ông đang ngủ say, T. vác dao lần vào phòng ông. Gã khai nhận, mặc dù lúc đó người ông đã van xin, hứa sẽ cho tiền cháu mua điện thoại, nhưng hắn quyết tâm cướp mạng ông ngoại rồi lục tủ lấy tiền. Sau khi thực hiện xong tội ác, T. sử dụng xe gỗ dùng để đẩy dừa đẩy xác nạn nhân đến bờ kinh cách nhà khoảng 100m, dùng đá buộc vào mình nạn nhân bỏ xuống sông rồi đi chơi game tiếp. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu tháng 11/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã xử lưu động vụ án tại địa phương. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của T. là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách tàn độc, đâm nhiều nhát dao vào người nạn nhân cho đến chết, sau đó còn chặt đầu để phi tang... Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo T. 15 năm tù về 2 tội giết người và cướp tài sản. Một điều tra viên tham gia phá án đau lòng nhớ lại: “Khi chúng tôi đến bắt T., cậu ta còn đang mải miết chơi game như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong những lần lấy lời khai, thiếu niên này còn kể lại hành vi phạm tội của mình một cách “hào hứng” và “khoe” “cháu thực hiện y như trong game”. Tuy đây chỉ là trường hợp cá biệt, nhưng những trường hợp cá biệt này xuất hiện với chiều hướng gia tăng do tiêm nhiễm những trò chơi game bạo lực trên mạng, đó là vấn đề cơ quan chức năng cần kiểm soát những “thú vui” lệch lạc này”. >>> Xem thêm video: Giáo viên tiểu học bị chồng dùng dao sát hại dã man.

