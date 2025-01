Hà Nội: SX bánh kẹo, chiên bim bim bằng dầu “đen như nước cống”

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất công tác bảo đảm ATTP dịp Tết và lễ hội Xuân năm 2025 tại huyện Hoài Đức. Đoàn kiểm tra yêu cầu 2 cơ sở tạm dừng hoạt động do vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông và Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh.

Chuột chết bốc mùi, dầu chiên "đen như nước cống"

Ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Công ty CP Thương mại và công nghệ thực phẩm Đức Vinh – Cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thực phẩm snack, bánh ngũ cốc, bánh ngũ cốc phủ socola, kẹo Socola (Số 2 đường Thanh Niên, điểm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Xác chuột chết bốc mùi hôi thối tại cơ sở sản xuất bim bim ở Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Thu Trang

Theo báo Công luận đưa tin, tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở này. Mặc dù sản phẩm được đóng gói bắt mắt, in chữ Hàn Quốc, không khác gì hàng nhập khẩu, nhưng quy trình sản xuất lại vô cùng nhếch nhác.

Cụ thể: Khu vực sản xuất được bố trí lộn xộn, không tuân theo quy tắc một chiều, không phân khu riêng biệt và không khép kín. Các loại bim bim thành phẩm được đổ trực tiếp xuống sàn nhà dính bẩn dầu mỡ. Công nhân sản xuất không được trang bị bảo hộ lao động, sử dụng tay trần để đóng gói sản phẩm.

Đặc biệt, phòng pha chế phụ gia mất vệ sinh. Đoàn kiểm tra phát hiện xác chuột chết chưa được xử lý, bốc mùi hôi thối trong xưởng.

Công ty không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của một số loại phụ gia và nguyên liệu. Giấy khám sức khỏe của 7 nhân viên đã hết hạn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu dầu chiên bim bim để kiểm nghiệm và yêu cầu Công ty Đức Vinh tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay các tồn tại trên.

Đồng thời yêu cầu vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Bố trí lại khu vực sản xuất theo nguyên tắc một chiều, phân khu chức năng rõ ràng. Thực hiện khám sức khỏe cho toàn bộ người lao động. Không sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra cũng giao Ban chỉ đạo Công tác an toàn thực phẩm huyện Hoài Đức tiếp tục làm việc với cơ sở, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra trước ngày 14/1/2025.

Dầu chiên bim bim “đen kịt như nước cống” (Ảnh VOV)

Cũng trong ngày 7/1, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP số 1 của TP Hà Nội cũng đã kiểm tra Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông – cơ sở sản xuất và cung ứng kẹo cứng và bánh quy (Cụm công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo báo HNM đưa tin, công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm An Đông là cơ sở chuyên sản xuất và cung ứng kẹo cứng và bánh quy. Nhà xưởng sản xuất của công ty gồm 2 tầng với diện tích khoảng 400m2.

Qua kiểm tra điều kiện vệ sinh thực tế của cơ sở, đoàn kiểm ra số 1 nhận xét, khu vực sản xuất không bố trí theo nguyên tắc một chiều, không phân khu riêng biệt giữa các khu vực sản xuất. Tường, trần nền khu vực sản xuất xuống cấp, ẩm mốc, bong tróc, thiếu chế độ vệ sinh.

Thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm của Công ty CP công nghiệp thực phẩm An Đông vung vãi khắp khu vực sản xuất (Ảnh vietnam.vn)

Cùng với đó, khu vực nhà xưởng sắp xếp lộn xộn; nhiều phế liệu, thực phẩm còn để trực tiếp dưới sàn nhà. Tại thời điểm kiểm tra, nguyên liệu đường, mật, nha đang để dưới sàn nhà.

Mặt khác, khu vực cửa sổ không có trang thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; có gián trong khu vực sản xuất.

Về trang thiết bị dụng cụ, qua kiểm tra, cơ sở thiếu chế độ vệ sinh thường xuyên; không có dụng cụ phòng, chống côn trùng và động vật gây hại xâm nhập.

Qua kiểm tra vấn đề bảo quản thực phẩm, đoàn kiểm tra cũng phát hiện, khu vực để thành phẩm của cơ sở không có giá kệ, không có biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có kho để nguyên liệu. Ngoài ra, nhãn mác sản phẩm có một số nội dung không đúng với hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều túi thực phẩm của cơ sở An Đông không được bảo quản, để trực tiếp xuống sàn nhà. Ảnh: Thu Trang

Cũng tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ISO 22000: 2018 (còn hiệu lực) và hồ sợ tự công bố của 7 sản phẩm công ty đang sản xuất.

Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 12 nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngoài ra, cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các nguyên liệu, phụ gia để sản xuất thực phẩm và bao bì chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Công khai những doanh nghiệp vi phạm

Trước những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra số 1 đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay tồn tại. Đồng thời, tiến hành vệ sinh cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ; bố trí khu vực sản xuất đảm bảo theo nguyên tắc một chiều...

Trước thông tin tạm dừng hoạt động hai cơ sở sản xuất bim bim, bánh kẹo của của Công ty Cổ phần Thương mại & Công nghiệp thực phẩm Đức Vinh và cơ sở sản xuất bánh quy, bánh gạo, kẹo của Công ty CP Công nghiệp thực phẩm An Đông cùng nằm trên địa bàn huyện Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng vừa có buổi làm việc đột xuất về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Nguyên đán với UBND Huyện Hoài Đức và bốn đoàn kiểm tra liên ngành của TP.