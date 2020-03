Sát hại cô ruột bằng búa, cháu gọi điện báo công an

Ngày 15/3, Viện KSND TPHCM cho hay, đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8) về tội “ ”.

Phong tại cơ quan công an.

Theo cáo trạng, Phong là cháu ruột của bà Chung Thị Kim Hoa (SN 1960, ngụ quận 8). Bà Hoa không có chồng nên sinh sống cùng với gia đình của Phong ở căn nhà tại con hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8.

Trong thời gian sinh sống, giữa 2 cô cháu thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 14h50 ngày 27/4/2019, Phong đi công việc trở về thì lúc này bà Hoa đang ngồi làm việc trong nhà.

Người dân theo dõi vụ việc.

Ít phút sau, Phong và bà Hoa cự cãi lớn tiếng. Trong cơn bực tức, Phong dùng búa đánh vào đầu cô ruột cho tới khi nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Phong gọi điện báo cho công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, đưa Phong về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Phong có khai báo như trên.