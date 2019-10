Sập giàn giáo ở Trung tâm văn hóa xứ Đông 5 người bị thương: Nguyên nhân là gì?

Ngày 30/10, trao đổi với PV Kiến Thức về vụ sập giàn giáo công trình Trung tâm văn hóa xứ Đông, ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, thời điểm hiện tại đoàn kiểm tra vẫn đang tiến hành và chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.



“Hiện nay chúng tôi vẫn đang chờ kết luận của cơ quan kiểm định. Cơ quan công an họ đang trưng cầu giám định, từ kết luận này mới ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc”, ông Vũ Hồng Khiêm cho biết.

Theo Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương, khi có kết luận điều tra mà đơn vị thi công có những sai phạm về an toàn lao động thì căn cứ quy định mình cũng sẽ xử lý về mặt hành chính.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại công trình Trung tâm văn hóa xứ Đông.

“Hiện phải đợi để căn cứ vào kết quả điều tra của bên công an. Cơ quan công an họ làm độc lập với đoàn kiểm tra. Chúng tôi chỉ điều tra, xác minh về tai nạn lao động. Công an họ điều tra toàn bộ về nguyên nhân xem có vi phạm pháp luật hình sự hay không, có phải khởi tố hay không. Sau khi công an có kết luận, Sở sẽ căn cứ sẽ xem xét về mặt hành chính và xem xét đến chế độ chính sách cho các nạn nhân nếu đủ điều kiện kết luận đó là vụ tai nạn lao động”, ông Vũ Hồng Khiêm cho biết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương xác nhận hiện chưa có nguyên nhân vụ việc. “Hiện đoàn kiểm tra đang làm việc, nguyên nhân do đoàn kiểm tra xong họ sẽ công bố”, ông Long cho biết.

Cứu hộ 5 công nhân bị sập giàn giáo ở Hải Dương - Video: Truyền hình Đồng Tháp Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, đoàn kiểm tra do Sở LĐ,TB&XH chủ trì và sở Xây dựng chỉ có một cán bộ tham gia. Hiện chưa có nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào lúc 14h chiều ngày 22/10, nhà thầu công trình tiến hành đổ bê tông sàn tầng 4 thuộc công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông. Đến 20h21 phút tối cùng ngày, còn 6 công nhân đang thực hiện việc đổ bê tông sàn tầng 4, góc phía tây bắc của công trình ở độ cao 15,6 mét thì bất ngờ xảy ra sự cố sập một phần giàn giáo, cốt pha dẫn đến một phần sàn bê tông diện tích khoảng hơn 100 m2 đổ sập xuống sàn tầng 1 cùng 5 lao động bị ngã xuống phía dưới.

Danh tính 5 công nhân gặp nạn bị thương bao gồm ông Ngô Kim Bình (SN 1986) thường trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Hùng, (SN 1983) thường trú tại xã Ninh Sơn, huyện Viết Yên, tỉnh Bắc Giang; bà Trần Thị Định (SN 1977), thường trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; ông Lê Xuân Tín, (SN 1994) xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ông Trần Văn Dũng (SN 1967), huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Cả 5 nạn nhân đều là công nhân của nhà thầu phụ Công ty CP Xây dựng đầu tư phát triển Bạch Đằng 15. Các lao động đều là công nhân hợp đồng, không thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Tại buổi họp báo thông tin về vụ việc trên, Phó CVP UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Hải cho biết, sau khi xảy ra ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm dừng thi công công trình để phục vụ công tác điều tra. Chủ đầu tư, nhà thầu cam kết rà soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường, đảm bảo an toàn lao động theo quy định và cơ quan chức năng cho phép mới thi công trở lại.

Ông Lê Văn Toản, Chỉ huy trưởng công trình (đại diện liên doanh nhà thầu) xây dựng Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông cho biết thêm, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã tập trung cứu nạn nhân mắc kẹt.

Ông Lê Văn Toản khẳng định đã thi công theo đúng các biện pháp thi công đã được các cấp, chủ đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên, khi nói về nguyên nhân xảy ra sự cố, ông Toản bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tập trung điều tra tìm nguyên nhân.

Nói về trách nhiệm liên quan vụ việc trên, ông Toản cho biết chúng tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên, sau đó là nhà thầu phụ Công ty Bạch Đằng 15.

“Chúng tôi đặt ra việc phải chữa trị cho các nạn nhân khỏi bệnh, sau này có vấn đề gì với các nạn nhân, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Trước mắt, đối với những nạn nhân bị thương, đơn vị sẽ có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho đến khi xuất viện”, ông Lê Văn Toản cho biết.

Đồng thời, theo lời ông Toản, sau vụ việc, đơn vị sẽ cho rà soát lại các công việc, hạng mục thi công đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhằm đảm bảo an toàn lao động.

Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty CP Bạch Đằng 5, Công ty Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên...