Sập công trình, 2 người chết ở TP HCM: Truy trách nhiệm Cty Tấn Ảnh?

Mới đây (9/1), Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung trên đường Pasteur, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM khiến 4 người thương vong. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là công nhân H.T.G (42 tuổi, TP Thủ Đức) và D.H.H (38 tuổi, quê Kiên Giang).

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình xây dựng nhà hàng Kim Dung do ông Nguyễn Hiệp Nghĩa (ngụ phường Tam Bình, TP Thủ Đức) là chủ đầu tư. Công trình đã được UBND TP Thủ Đức cấp giấy phép xây dựng số 1592/GPXD ngày 17/8/2020, đơn vị thi công là Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Tấn Ảnh (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), Giám đốc là ông Lưu Tấn Trí (SN 1989, quê Quảng Ngãi).

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, n gày nay, tỷ lệ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xảy ra liên tục. Tai nạn lao động trên công trường là sự cố đặc biệt xảy ra trong quá trình thi công công trình, cướp đi mạng sống của nhiều người. Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật lao động 2012, tai nạn lao động được hiểu như sau: “Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.” Như vậy, tai nạn lao động là những tai nạn xảy ra trong quá trình lao động gắn với việc thực hiện công việc hay nhiệm vụ.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Khi có sự cố tai nạn xảy ra trên công trường thi công, trước hết phải dừng thi công công trình, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sau đó tìm hiểu để biết rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào. Trước hết trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, thi công, nhà thầu, ban quản lý dự án. Bên cạnh đó cần tìm hiểu, truy cứu trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, giám sát, năng lực hành nghề cũng như sự tuân thủ quy tắc an toàn lao động của các công nhân tham gia xây dựng.

Đặc biệt, đơn vị thi công cũng phải có trách nhiệm chứ không chỉ chủ đầu tư có trách nhiệm với sự cố tai nạn lao động xảy ra trên công trường. Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng, thi công thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, có nhật ký thi công xây dựng công trình....Nếu trong quá trình thẩm tra, thẩm định, nhà thầu có các hành vi vi phạm các quy định về lao động thì cần xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai, đơn vị nào thì phải chịu trách nhiệm trước thiệt hại về sự việc ấy" - Luật sư Tùng cho hay.

Luật sư Tùng phân tích, căn cứ Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người thì: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người làm chết 2 người hoặc Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200 thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Như vậy, căn cứ vào kết quả điều tra, người vi phạm trong trường hợp này có thể sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm tùy vào mức độ hành vi vi phạm của mình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

"Tai nạn lao động trên công trường là sự cố đặc biệt xảy ra trong quá trình thi công công trình. Không ai muốn mình sẽ là nạn nhân của tai nạn lao động cướp đi mạng sống của nhiều người. Thay vì sẽ truy cứu trách nhiệm thuộc về ai thì chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và ngay chính bản thân những người lao động hãy thực hiện đúng theo nhiệm vụ, làm việc có trách nhiệm, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Như vậy sẽ hạn chế được những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra" - luật sư Tùng chia sẻ.