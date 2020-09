Sập công trình, 4 người tử vong: Trung tâm hướng nghiệp Phú Thọ liên đới?

Khoảng 9h30 ngày 1/9, tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ ở phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì xảy ra vụ sập công trình khiến 4 người tử vong.



Người dân chứng kiến cho biết, khi một nhóm công nhân đang tiến hành múc móng, xây dựng thì taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết về trách nhiệm của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ đối với sự cố trên.

Luật sư Cường cho rằng: Đây là một vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng gây hậu quả 04 công nhân tử vong bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, làm rõ hậu quả để xem xét trách nhiệm pháp lý cũng như vấn đề bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ sập công trình ở Phú Thọ khiến 4 người tử vong

Theo quy định của bộ luật dân sự thì đơn vị đã thuê các công nhân này làm việc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động xảy ra vậy thiệt hại sẽ bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mức độ an toàn của công trình này trước khi thi công. Nếu có căn cứ cho thấy taluy có nguy cơ sạt lở, đổ sập nhưng người quản lý lao động, đơn vị thi công không đảm bảo an toàn cho người lao động (Không sử dụng các vật liệu, phương tiện để chống đỡ, không các dụng cụ phương tiện bảo hộ lao động cần thiết) dẫn đến hậu quả tai nạn xảy ra. Nhiều người lao động thiệt mạng thì người có trách nhiệm trong vụ việc này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vấn đề này rất quan trọng để đảm bảo công bằng trước pháp luật cũng như để đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn nên các cơ quan chức năng sẽ làm rõ tổ chức, đơn vị có liên quan có nhận thức thấy được mức độ nguy hiểm của công trình hay không, có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động hay không. Nếu thấy nguy hiểm nhưng không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động là có lỗi và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 295 bộ luật hình sự năm 2015.

LS Đặng Văn Cường

Trong trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy việc tai nạn xảy ra là bất ngờ, không thể lường trước, không có biểu hiện nguy hiểm trước đó, việc sửa chữa, thi công công trình đảm bảo đúng quy định về an toàn lao động. Những thiệt hại xảy ra không có lỗi của tổ chức, đơn vị thi công, của người có trách nhiệm quản lý lao động, quản lý công trình thì sẽ không xem xét trách nhiệm hình sự tuy nhiên trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn được đặt ra để đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.

LS Cường cho rằng, vụ việc này sẽ là một bài học trong công tác quản lý các công trình cũng như việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động , đặc biệt là các công trình thi công trong mùa mưa bão. Chính quyền địa phương cần khẩn trương ra soát kiểm tra các công trình tương tự để tránh trường hợp những vụ việc tai nạn lao động thương tâm như thế này tiếp tục xảy ra.

