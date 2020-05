Những vụ tại nạn lao động công trường, công nhân tử vong, chủ thầu "xộ khám"

Vụ sập công trình 10 người tử vong ở Đồng Nai xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/5, trong lúc các công nhân đang thi công xây dựng Nhà máy Công ty CP AV Healthcare (Hàn Quốc) ở đường số 08 KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ công trình bị sụp đổ, chôn vùi hàng chục người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe cuốc cùng nhiều thiết bị cứu nạn cứu hộ đến hiện trường; đưa những nạn nhân bị chôn vùi đến bệnh viện (BV) cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay đã tiếp nhận 10 thi thể bị tử vong trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền. 1 người tử vong tại công trường Dự án Khu nhà ở Ecohome 3: Theo thông tin ban đầu mà PV nắm được, ngày 7/5, một công nhân đã tử vong trong quá trình làm việc tại công trình Nhà ở xã hội N04 nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 do Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư. Trao đổi với PV Kiến Thức ông Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận có một người tử vong tại công trường Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 và cho biết: "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa cung cấp được thông tin cho báo chí". Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 được UBND Thành phố Hà Nội cho phép được đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh công trình tại lô đất N04 để làm nhà ở xã hội, thuộc tổng thể dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018. Sập cần cẩu làm 3 người chết, 5 người bị thương: Khoảng 10h45 ngày 22/2 tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern, khu công nghiệp Bàu Bàng, huyên Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khi công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng nhà xưởng trong khuôn viên công ty thì phát hiện khung cần cẩu rung lắc và đổ sập ngay sau đó. Do vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, nhiều người không thể thoát thân. Những người có mặt tại hiện trường lao vào đống đổ nát cứu người nhưng không kịp. Nhân được tin báo, lực lượng y tế huyện Bàu Bàng lập tức cử đội ngũ y, bác sĩ đến hiện trường. Công an huyện Bàu Bàng cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong gồm Đặng Văn Gấm (34 tuổi), Đặng Văn Thắng (23 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang) và K’Sơn (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). Ngoài ra còn 2 người bị thương là anh K’Sản (28 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) và ông Nguyễn Anh Bảo (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Sập giàn giáo tại công trường Trung tâm Văn hoá, 5 người bị thương: Khoảng 20h15 ngày 22/10/2019, sự cố sập một phần giàn giáo chống (50 m2/tổng số 4.400 m2) đã xảy ra tại công trường thi công Trung tâm văn hóa Xứ Đông, (phường Hải Tân, TP Hải Dương) làm 5 công nhân đang thi công bị nạn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay được 3 người ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đồng thời, Ban điều hành dự án đã báo cáo cơ quan chức năng về sự cố. Được biết, Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty CP Bạch Đằng 5, Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Xây dựng Bạch Đằng 201. Xem thêm video: Sập công trình ở Đồng Nai: Nước mắt người ở lại. Nguồn: VTC 1.

Vụ sập công trình 10 người tử vong ở Đồng Nai xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/5, trong lúc các công nhân đang thi công xây dựng Nhà máy Công ty CP AV Healthcare (Hàn Quốc) ở đường số 08 KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ công trình bị sụp đổ, chôn vùi hàng chục người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe cuốc cùng nhiều thiết bị cứu nạn cứu hộ đến hiện trường; đưa những nạn nhân bị chôn vùi đến bệnh viện (BV) cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay đã tiếp nhận 10 thi thể bị tử vong trong vụ sập tường ở KCN Giang Điền. 1 người tử vong tại công trường Dự án Khu nhà ở Ecohome 3: Theo thông tin ban đầu mà PV nắm được, ngày 7/5, một công nhân đã tử vong trong quá trình làm việc tại công trình Nhà ở xã hội N04 nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 do Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư. Trao đổi với PV Kiến Thức ông Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận có một người tử vong tại công trường Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 và cho biết: "Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa cung cấp được thông tin cho báo chí". Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 được UBND Thành phố Hà Nội cho phép được đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh công trình tại lô đất N04 để làm nhà ở xã hội, thuộc tổng thể dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018. Sập cần cẩu làm 3 người chết, 5 người bị thương: Khoảng 10h45 ngày 22/2 tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern, khu công nghiệp Bàu Bàng, huyên Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khi công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng nhà xưởng trong khuôn viên công ty thì phát hiện khung cần cẩu rung lắc và đổ sập ngay sau đó. Do vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, nhiều người không thể thoát thân. Những người có mặt tại hiện trường lao vào đống đổ nát cứu người nhưng không kịp. Nhân được tin báo, lực lượng y tế huyện Bàu Bàng lập tức cử đội ngũ y, bác sĩ đến hiện trường. Công an huyện Bàu Bàng cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong gồm Đặng Văn Gấm (34 tuổi), Đặng Văn Thắng (23 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang) và K’Sơn (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng). Ngoài ra còn 2 người bị thương là anh K’Sản (28 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) và ông Nguyễn Anh Bảo (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Sập giàn giáo tại công trường Trung tâm Văn hoá, 5 người bị thương: Khoảng 20h15 ngày 22/10/2019, sự cố sập một phần giàn giáo chống (50 m2/tổng số 4.400 m2) đã xảy ra tại công trường thi công Trung tâm văn hóa Xứ Đông, (phường Hải Tân, TP Hải Dương) làm 5 công nhân đang thi công bị nạn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa ngay được 3 người ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đồng thời, Ban điều hành dự án đã báo cáo cơ quan chức năng về sự cố. Được biết, Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty CP Bạch Đằng 5, Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Xây dựng Bạch Đằng 201. Xem thêm video: Sập công trình ở Đồng Nai: Nước mắt người ở lại. Nguồn: VTC 1.