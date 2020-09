Khởi tố vụ án sập công trình khiến 4 người tử vong

Đối tượng tên H. (có mối quan hệ với Công ty TNHH P.L, Việt Trì, Phú Thọ) đã đưa 11 công nhân và dùng máy xúc vào đào móng, xây bờ rào chắn vỉa taluy. Qua trực quan hiện trường cho thấy, việc thi công thiếu an toàn, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động rất cao, vì thành taluy đất dựng đứng, liên kết yếu do tích nước mưa từ nhiều ngày trước đó, và hậu quả đã diễn ra. Đáng chú ý, tại hiện trường cho thấy, đây là một công trường xây dựng, không phải là khu đất đá bừa bộn để trung tâm "thuê các lao động tự do đến dọn dẹp" - như lời của lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ phát ngôn trước đó. Vụ sập công trình khiến 4 người tử vong xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 1/9, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Lý giải nguyên nhân khiến taluy bị sập khiến 4 người tử vong, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, do yếu tố thời tiết mấy ngày vừa qua mưa nhiều, trong khi đó nền đất ở đây không ổn định. Trong quá trình thi công móng kè taluy, toàn bộ đất đổ ụp xuống. Liên quan đến vụ việc đau lòng, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố, yêu cầu hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, di dời các hộ dân xung quanh có nguy cơ sạt lở. Hiện vụ sập công trình khiến 4 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sập công trình ở Phú Thọ, 4 người chết, nhiều người bị thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

