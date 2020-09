Khởi tố bị can vụ sập công trình khiến 4 người tử vong

Theo đó, vụ sập công trình khiến 4 người tử vong xảy ra vào khoảng 9h30h ngày 1/9, tại khu vực công trường nằm trong khuôn viên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Phú Thọ, trong quá trình thi công tường rào kè ngăn sạt lở đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 4 người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định, các nạn nhân tử vong do đa chấn thương, ngạt thở do bị đất đá vùi lấp. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định có dấu hiệu tội phạm: “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” quy định tại Điều 295 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154; Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 74: “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”. Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng, sinh năm 1980, thường trú tại Khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về tội “ Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” quy định tại Khoản 3, Điều 295 Bộ luật Hình sự. Sau khi xảy ra vụ việc, sáng 3/9, bà Vũ Thị Thúy Hồng, PGĐ chuyên môn Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, chuẩn bị cho lễ khai giảng trước năm học mới, Trung tâm xin chủ trương của Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ để dọn dẹp. Sau khi có chủ trương, Trung tâm đã thuê người đứng ra làm đầu mối thuê các lao động tự do đến dọn dẹp. Khu vực xảy ra vụ việc đã nhiều lần xảy ra sụt lún do nền đất yếu. Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn lao động, theo quan sát đây là khu vực nằm sau khuôn viên chính của trường, vị trí sạt lở nằm sát nhà dân và phần đất giáp ranh cao chừng gần 5m, dài 40m, hiện đã được gia cố chiều dài khoảng 10m để chống sụt. Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967, đều trú tại xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Hiện vụ sập công trình khiến 4 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Sập công trình tại Phú Thọ làm nhiều người thương vong. Nguồn: ANTV.

