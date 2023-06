Sai phạm thế nào khiến nguyên Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị bắt?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Trần Minh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Đồng Nai.



Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Ông Trần Minh Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai khi bị bắt.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, quá trình điều tra xác định các bị can nêu trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, tháng 7/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thu, chi tài chính tại Trường đại học Đồng Nai trong giai đoạn 2018-2019. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến các hoạt động nói trên; đồng thời đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2018-2019, Trường đại học Đồng Nai dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng; trong đó, năm 2018 cấp dư hơn 18 tỷ đồng và năm 2019 hơn 11 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2018, Trường đại học Đồng Nai được tỉnh giao dự toán chi ngân sách hơn 85 tỷ đồng; năm 2019 hơn 82 tỷ đồng lần thứ nhất, sau đó được bổ sung 2 lần hơn 34,7 tỷ đồng.

Thanh tra đã đối chiếu dự toán được giao và số liệu thực tế cho thấy đã có sự chênh lệch số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh nên số tiền ngân sách được cấp dư trong 2 năm 2018 và 2019 gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Trường đại học Đồng Nai đã chi hết số tiền 30 tỷ đồng này vào các hoạt động của nhà trường. Số tiền này phải được thu hồi để nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với việc hạch toán sổ sách thu, chi năm 2018, Trường đại học Đồng Nai để ngoài sổ sách kế toán doanh thu hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Đơn vị này còn lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Kết luận thanh tra khi đó nêu rõ, để xảy ra những sai phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, kế toán trưởng, thủ quỹ Trường đại học Đồng Nai giai đoạn 2018-2019. Với những sai phạm này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý và chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thu hồi các khoản chi sai trong các hoạt động nói trên.

Đồng thời đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn 37 tỷ đồng tại Trường đại học Đồng Nai cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra theo quy định.

Liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Đồng Nai, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.