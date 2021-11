Sai phạm ngành y thời cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Cảnh cáo... đã đủ?

Một vụ án gây xôn xao dư luận dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Bộ Y tế, chính là vụ buôn lậu thuốc ung thư giả, xảy ra tại Công ty VN Pharma. Liên quan vụ án này, mới đây nhất, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng vụ án này, bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế; Phạm Hồng Châu, nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc Cục Quản lý dược bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, phó trưởng phòng quản lý giá thuốc - Cục Quản lý dược, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra việc trên nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý dược.