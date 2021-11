Những "lùm xùm" ngành y thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế

Mới đây, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ban Bí thư kết luận, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Y tế, Cục Quản lý dược, một số đơn vị, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc và nhiều cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; trong cấp phép nhập khẩu thuốc, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thực hiện liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế; để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một số cán bộ, đảng viên đã bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế, gây bức xúc trong xã hội. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, với cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bà Tiến cũng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám, chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân bà Tiến. Đại án VN Pharma: Một trong những vụ việc vi phạm pháp luật, một số cán bộ bị xử lý hình sự chính là vụ buôn lậu thuốc ung thư giả, xảy ra tại Công ty VN Pharma. Liên quan vụ án này, mới đây nhất, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng vụ án này, bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế; Phạm Hồng Châu, nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc Cục Quản lý dược bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, phó trưởng phòng quản lý giá thuốc - Cục Quản lý dược, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma đã có hành vi trực tiếp thỏa thuận với Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C để mua 838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỷ đồng để nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ. Để xảy ra việc trên nguyên nhân một phần là do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Quản lý dược. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Ngày 19/10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng mua sắm Bệnh viện Tim Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 BLHS năm 2015. Nhiều thuộc cấp của ông Nguyễn Quang Tuấn đã bị bắt tạm giam trước đó, gồm bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư thiết bị y tế. Kết quả điều tra đến nay xác định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và là thành viên Hội đồng mua sắm, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên Tổ thẩm định đấu thầu cùng một số cán bộ Công ty AIC VN đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại BV Tim Hà Nội, làm tăng chi phí, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Những sai phạm xảy ra trong quá trình Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015. Thời điểm này ông Tuấn là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết qua kiểm tra tại 2 gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế cho thấy đã gây thất thoát số tiền hơn 40 tỷ đồng. Vụ nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai: Tháng 7/2021, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Nguyễn Quốc Anh và 7 bị can khác về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số các bị can bị truy tố có Nguyễn Ngọc Hiền (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện); Trịnh Thị Thuận (nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện); Lý Thị Ngọc Thủy (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện). Ông Nguyễn Quốc Anh và ông Nguyễn Ngọc Hiền là lãnh đạo bệnh viện thời điểm Công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai thực hiện liên doanh liên kết đưa nhiều thiết bị máy móc vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân theo chủ trương xã hội hóa. Kết quả điều tra bước đầu xác định có một số cá nhân tại Công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỷ đồng (gồm VAT).Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỷ đồng, hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý. Giá hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 triệu đồng, nhưng với giá đã nâng khống khi đưa vào lắp đặt thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017 - 2019 có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 62 tuổi, quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư. Đầu năm 2007, lúc 47 tuổi, bà thôi làm Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ra Hà Nội nhận chức Thứ trưởng Y tế, sau đó làm Bộ trưởng vào tháng 8/2011. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa 11; đại biểu Quốc hội khóa 13; thành viên Chính phủ duy nhất không phải Uỷ viên Trung ương ở khóa 12. Sau 8 năm làm Bộ trưởng Y tế, đầu tháng 7/2019, bà được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ kiêm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Tháng 11/2019, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ngày 3/11/2021, khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến là cán bộ cao cấp đầu tiên bị miễn nhiệm khỏi chức vụ Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

