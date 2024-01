Sai phạm khiến Giám đốc BQL dự án Đầu tư XD huyện Ba Bể bị bắt?

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quang Phú (sinh năm 1986) - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quang Phú

Trước đó, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mạc Văn Cầu (SN 1986) - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cùng tội danh trên.

Ông Cầu có sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông Bản Pục (xã Thượng Giáo) – Pác Nghè 1 (xã Địa Linh) huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể Hoàng Quang Phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

