Hải Dương khởi tố 102 vụ án, 172 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng

Ngày 19/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, theo thống kê, năm 2023, đã có 701 vụ, 775 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương được lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ.



Trong đó đã khởi tố 102 vụ, 172 bị can (tăng 07 vụ, 16 bị can so với cùng kỳ năm 2022), thu hồi hơn 30,1 tỷ đồng tài sản bị thất thoát, đang kê biên, niêm phong nhiều tài sản khác có giá trị để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh bắt các đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2011 đến năm 2013 tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại.

Điển hình trong các chuyên án, vụ án kinh tế mà Công an tỉnh Hải Dương đã đấu tranh được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm là vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2011 đến năm 2013 tại Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại;

Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch; vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương; vụ án “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục đăng kiểm Hải Hưng…

Với nhiều vụ án lớn về kinh tế được đưa ra ánh sáng, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cả 3 phương diện: Phát hiện, điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch nội bộ lực lượng Công an và cải cách thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt, đặc biệt trong điều tra, xử lý sai phạm trên một số lĩnh vực như công đoàn, đăng kiểm thủy, hoán cải xe cơ giới… góp phần “mở đường” cho công tác đấu tranh với tội phạm trên các lĩnh vực này trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2023, Công an tỉnh Hải Dương đã lập nhiều chiến công trên trận tuyến đấu tranh với loại tội phạm này, góp phần cảnh tỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh Hải Dương nguyện “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ theo phương châm hành động mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”.

