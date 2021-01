Sai phạm gì khiến Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã?

Cơ quan CSĐT CA TP HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Ông Phạm Nhật Vinh đã có những sai phạm gì?

Ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ án "Tham ô tài sản," “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty phát triển Nam Sài Gòn (SADECO). Đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 18 đồng phạm khác.



Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim.

Ông Phạm Nhật Vinh.

Trước đó, ngày 11/12/2020,cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Nhật Vinh về tội “Vi phạm quy định về quản lý. Sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Thời điểm này, ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của ông Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Dư luận đặt câu hỏi, ông Phạm Nhật Vinh sai phạm liên quan vụ án trên như thế nào?

Phát hành 9 triệu cổ phần không qua thẩm định giá, đấu giá

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra nhận định có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Với vai trò là thành viên HĐQT của SADECO, ông Phạm Nhật Vinh và các đồng phạm đã có hành vi biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá đấu thầu, trái với quy định tại khoản 3, Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Do đó, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, được xác định là đối tượng đã có sai phạm trong vụ án "Tham ô tài sản", “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 940 tỷ đồng.

Cụ thể, theo kết luận điều tra, SADECO hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh cấp năm 1994. Trước tháng 3/2015, SADECO là công ty con của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) với 74,8% cổ phần.

Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá cổ phần tại SADECO, công ty Eximland trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 30,8%). Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước nắm 62,8% cổ phần (trong đó IPC chiếm tỷ lệ 44%), Eximland 30,8% và cổ đông khác 6,4%.

Đến ngày 12/9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá giá 55.000 đồng/cổ phần (sau điều chỉnh thành 57.000 đồng/cổ phần). Tổng giá trị của thương vụ mua bán này gần 289 tỷ đồng. Sau khi mua lại cổ phần từ Eximland, Công ty Nguyễn Kim cử hai đại diện của mình là Phạm Nhật Vinh – Tổng giám đốc Nguyễn Kim và Nguyễn Hữu Thành – nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Nguyễn Kim tham gia làm thành viên HĐQT SADECO.

Cả hai đều là người đại diện vốn tư nhân Công ty Nguyễn Kim tại SADECO, có vai trò, trách nhiệm đảm bảo lợi ích của tối đa cổ đông và của SADECO nhưng đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp hơn thị trường.

Theo đó, tại cuộc họp HĐQT ngày 2/8/2017, cả 7 thành viên HĐQT Công ty SADECO, trong đó có ông Phạm Nhật Vinh biểu quyết, thống nhất mời Công ty Nguyễn Kim tham gia làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Ngày 5/10/2017, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) ký hợp đồng hợp tác chiến lược số 01/2017 với Công ty Nguyễn Kim, qua đó Công ty SADECO sẽ phát hành 9.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ và bán toàn bộ cổ phần này cho Cty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần. Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim đã thanh toán đủ số tiền 360 tỷ đồng cho Công ty SADECO. Giá bán này đã gây thất thoát cho cho SADECO hơn 940 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định ông Phạm Nhật Vinh phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Song, hiện ông Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài và đến nay chưa ghi nhận thông tin nhập cảnh trở lại. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại (Bộ Công an) thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế với ông Phạm Nhật Vinh.

Ông Phạm Nhật Vinh là ai?

Ông Phạm Nhật Vinh sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định. Trước khi làm Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông Vinh từng là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank, Phó Tổng Giám đốc - Ban điều hành Sacombank. Ông giữ chức Tổng Giám đốc Sacomreal từ tháng 1/2015 và kiêm chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2015 đến tháng 3/2016.

Giai đoạn 2016 -2017, ông Vinh từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Và đến tháng 6/2019, ông Vinh làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vinh hiện nay đang là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành và Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Tây Ninh.

Đối mặt mức án nào ? Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí như sau: “1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. Hình phạt bổ sung: có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

