Công nhân môi trường hút bùn 'xuyên đêm' trong giá rét

Trên con đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có khoảng 10 người công nhân môi trường cùng các xe chuyên dụng đang chuẩn bị nhiệm vụ. Với những trang phục bảo hộ cần thiết vừa đảm bảo vệ sinh vừa giúp cho các công nhân đỡ lạnh hơn trong thời tiết giá rét phục vụ nạo hút cống,Anh Hoàng Văn Trọng, Tổ trưởng tổ cơ giới số 5, người trực tiếp phụ trách việc nạo, hút cống tại đường Nguyễn Tuân cho biết, sở dĩ đội của anh phải làm đêm là vì ban ngày số lượng phương tiện giao thông di chuyển trên con phố này rất lớn. Làm việc ban ngày có thể sẽ đỡ lạnh hơn nhưng sẽ gây ách tắc giao thông. Vì thế, đơn vị phải làm đêm để không ảnh hưởng đến mọi người. Theo như chia sẻ của các công nhân ở đây: Thời tiết lạnh dưới 10 độ, công nhân xuống cống cực lắm nhưng vẫn phải làm vì kế hoạch đã lên từ trước, dù trời lạnh mấy cũng vẫn thực hiện. Bình thường, thời tiết ấm áp, một công nhân có thể hút được 4 ống cống, nhưng thời tiết lạnh thế này chúng tôi phải thay nhau, anh em làm 2 ống cống rồi nghỉ, người khác lại xuống làm để đảm bảo sức khỏe.Những người công nhân ở đây được trang bị ủng yếm lội nước nhưng trong quá trình làm việc, họ vẫn phải cẩn thận để tránh nước ngấm vào người cũng như tay phải dìm trong nước để hoàn thành nhiệm vụ.Những người công nhân lội xuống cống nước đen ngòm trong thời tiết dưới 10 độ C, nước bốc mùi hôi thối, ngột ngạt. Khi trở lên khuôn mặt không khỏi nhem nhuốc, mặc dù đã có khẩu trang kín. Sau khi hoàn thành ống cống, người công nhân lại lên rửa sạch, những người khác thay ca nhau đi xuống hút ống cống cho đến khi hoàn thành.Đối với nhiều người những ngày thời tiết rét đậm nhiệt độ dưới 10 độ C, sẽ chọn phương án ở nhà nếu việc không cần thiết phải ra ngoài. Nhưng đối với các công nhân môi trường với tiết trời 9-10 độ C, họ vẫn luôn sẵn sàng không quản ngại gió rét với một mục đích chung để môi trường xanh - sạch - đẹp.>>>>> Xem thêm Video: Công nhân môi trường "oằn lưng" vì rác thải Tết

