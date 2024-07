Quảng Trị: Hơn 2,5 tấn cá chết trắng do ngộp thở

Ngày 16/7, một lãnh đạo xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, hơn 2,5 tấn cá lồng nuôi trên sông Bến Hải của một hộ dân bị chết trắng sau khi nước nguồn đổ về.



Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngày 15/7 gây ra mưa to kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về sông Bến Hải khiến 12 lồng cá của gia đình ông Phan Văn Sỹ (ở thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh Quảng Trị), có trọng lượng hơn 2,5 tấn cá đang thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch như: cá mú, cá vược, cá bớp, cá nâu... bị chết do ngộp thở.

Người dân chung tay giúp đỡ gia đình anh Sỹ tiêu thụ cá.

Đặc biệt, trong đó có 1.500 con cá bớp đã đạt trọng lượng 1,5 - 2 kg, khoảng 1 tháng nữa sẽ xuất bán.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Sỹ, cho biết: "Trong đêm, với sự giúp đỡ của người dân địa phương, gia đình đã đưa số cá này vào bờ bán để giảm bớt thiệt hại. Theo tính toán, gia đình tôi bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng…"

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi người dân chung tay tiêu thụ cá, góp phần giảm thiệt hại cho gia đình ông Sỹ.