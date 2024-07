Hà Nội: Nam thanh niên mượn xe máy của bạn mang đi cầm cố

Ngày 16/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lương (SN 2004; trú tại Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Lương.

Trước đó, khoảng 14h ngày 4/4/2024, tại khu vực trường cấp 3 Đa Phúc, Nguyễn Văn Lương ngồi uống nước và gặp chị L. (trú tại Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội). Tại đây, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Lương nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Vision của chị L. Lương mượn chiếc xe máy trên rồi mang xe đi cắm được 9 triệu đồng.

Đến tối, chị L. nhắn tin để đòi xe thì Lương bảo đã mang xe đi “cắm”. Đến ngày 15/4/2024, chị L. tiếp tục nhắn tin để đòi xe thì Lương bảo không có khả năng lấy xe ra nên chị L. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 17/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng mượn xe máy của bạn mang đi cầm cố theo quy định.