Auto Union Type 52 - "ông cụ" sinh năm 1930 được Audi hồi sinh

Audi bất ngờ mang đến Lễ hội tốc độ Goodwood vào cuối tuần này mẫu xe Auto Union Type 52 cổ điển, đây là phiên bản tái tạo của siêu xe Auto Union 16 xi-lanh đọc đáo đã bị loại bỏ ở giai đoạn thiết kế trước khi có cơ hội lăn bánh trên đường. Auto Union là cụ tổ xe sang Audi ngày nay và trong những năm 1930, thương hiệu này đã thống trị các cuộc thi đua xe leo núi trước giải F1 với những con quái vật 16 xi-lanh động cơ đặt giữa. Nhưng ít người biết rằng hãng này cùng với Ferdinand Porsche cũng đã cân nhắc việc chế tạo một chiếc sedan thể thao hợp pháp trên đường phố từ cùng một phần cứng có thể được sử dụng trong các mẫu xe như Mille Miglia. Vào năm ngoái, tức là khi các chuyên gia về xe thể thao người Anh và các chuyên gia của Auto Union, Crosthwaite & Gardner cuối cùng đã hoàn thành một dự án hồi sinh Auto Union Type 52 trong nhiều năm do Audi ủy quyền để làm điều mà đội của Auto Union không thể làm được. Kế hoạch ban đầu những năm 1930 yêu cầu chiếc coupe trông giống sedan Sportback chạy động cơ V16, dung tích 4.4 lít giống như những chiếc xe đua Hạng A năm 1934 nhưng được điều chỉnh để sử dụng bơm xăng thông thường. Mẫu xe cổ này được kỳ vọng sẽ tạo ra công suất 197 mã lực chỉ tại 3.650 vòng/phút với sự trợ giúp của bộ siêu nạp, đủ để đạt tốc độ tối đa ấn tượng 200 km/h. Tuy nhiên trên thực tế phát triển, Crosthwaite & Gardner đã nâng cấp loại xe này lên động cơ 6,0 lít giống như động cơ trên chiếc Type C năm 1936. Với trang bị này, mẫu xe có khả năng tạo ra công suất 513 mã lực. Audi Heritage và Crosthwaite & Gardner đã kéo dài chiều dài cơ sở từ 3.000 mm lên 3.315 mm chỉ để nhường chỗ cho hệ truyền động và hệ thống treo. Nhóm xây dựng cho rằng Audi sẽ phải đưa ra những biện pháp điều chỉnh tương tự để hài hòa với thiết kế ban đầu. So với khoang lái của các xe đua Auto Union thông thường, nội thất của Type 52 sang trọng hơn khá nhiều. Audi cho biết Type 52 là mẫu xe độc nhất vô nhị và việc thương hiệu có bán chiếc xe này cho nhà sưu tập nào hay không vẫn chưa được thương hiệu tiết lộ. Video: Giới thiệu Auto Union Type 52 độc nhất thế giới.

