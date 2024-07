GAC M8 của Trung Quốc sắp bán ở Việt Nam, "sang chảnh" như Lexus LM

Vào giữa tháng 7 này, nhà phân phối TC Services vừa chính thức hé lộ những dòng xe mới thuộc thương hiệu GAC Trung Quốc sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Họ xác nhận danh tính 2 mẫu xe được đưa về nước bao gồm GAC M8 và GS8 2024, lần lượt thuộc các phân khúc SUV và minivan. Mẫu xe MPV cỡ lớn GAC M8 của Trung Quốc được giới thiệu lần đầu tại triển lãm ô tô Thành Đô 2022 với tư cách là thế hệ thứ 2 của GN8. Chiếc xe minivan này từng được so sánh với Toyota Alphard, thậm chí cả Lexus LM do kiểu dáng tương đồng.GAC M8 về Việt Nam sẽ có số đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 5.212 x 1.89 x 1.823mm, chiều dài cơ sở 3.070mm. Mẫu MPV cùa GAC có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn Lexus LM, Toyota Alphard, nhưng chiều cao lại thấp hơn hẳn. Do đó, người ngồi trong có thể cảm thấy "tù túng" hơn một chút ở không gian phía trên đầu Về thiết kế, GAC M8 được cho là “vay mượn” khá nhiều ý tưởng từ Lexus LM với mặt ca lăng cỡ lớn và lưới tản nhiệt theo dạng con suốt đặc trưng. Trong khi đó cụm đèm pha hình chữ L đặt ngược, có thiết kế tương tự trên các mẫu xe Peugeot. Xe có nhiều chi tiết được mạ chrome sáng và hệ thống đèn LED trước/sau dạng ma trận. Khoang nội thất GAC M8 có thiết kế sang trọng, sử dụng nhiều loại vật liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Nổi bật tại khu vực mặt táp lô là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 14,6 inch trên bản GX và 10,1 inch trên bản GL... Xe được trang bị hệ thống Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 8 loa và điều hòa khí hậu ba vùng. Bản GX Master còn được tích hợp hệ thống định vị, sạc không dây, cổng USB và hệ thống tỏa mùi hương dễ chịu. Nội thất được bố trí theo cấu hình ghế 2-2-3, trong đó hàng ghế giữa được bố trí theo kiểu 2 ghế thương gia. GAC M8 được trang bị ghế ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt. Hàng ghế thứ 2 của xe là dạng thương gia có chức năng chỉnh điện, sưởi, làm mát, massage. Bản GX có thêm khay đựng đồ ở hàng ghế thứ hai, nút bấm giúp trượt ghế hành khách về phía trước, nhớ vị trí, rèm che nắng và cửa sổ trời toàn cảnh. Khi gập hàng ghế thứ 3 và trượt hàng ghế thứ 2 xuống, mẫu MVP 7 chỗ này trở thành phòng họp 4 chỗ di động. Điểm đặc biệt và đáng mong đợi nhất trên GAC M8 khi về Việt Nam là hệ thống treo thích ứng. Hệ thống này trên M8 cho phép xe tự động điều chỉnh độ cứng/mềm của từng vị trí phuộc sao cho phù hợp nhất với điều kiện mặt đường theo thời gian thực. Tại Trung Quốc, GAC M8 được trang bị cả cấu hình động cơ xăng, động cơ hybrid và plug-in hybrid. Động cơ được sử dụng là máy xăng 2.0L tăng áp công suất 252 mã lực và momen xoắn 400Nm, dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Tương tự GS8, giá xe GAC M8 2024 có thể chạm mốc 1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Theo các chuyên gia nhận định, bộ đôi xe Trung Quốc GAC GS8 và GAC M8 sẽ gặp thách thức không nhỏ khi về Việt Nam, đặc biệt là yếu tố thương hiệu. Video: Chi tiết GAC M8 của Trung Quốc "sang chảnh" như Lexus LM.

