Phá dỡ hoàn toàn trạm bê tông trái phép ở Ba Vì

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm việc lấn chiếm đồng ruộng, xây dựng trái phép trong quá trình sắp xếp

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho vi phạm phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt tại các khu vực công ích, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng có nguy cơ bị lấn chiếm; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề tại các địa bàn có biến động về địa giới hành chính.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định; rà soát toàn bộ diện tích ao hồ, đất nông nghiệp do ngành quản lý, phát hiện và đề xuất xử lý đối với các trường hợp bị xâm chiếm, sử dụng sai mục đích; chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện trong việc khôi phục nguyên trạng tại các khu vực bị lấn chiếm; đề xuất phương án quản lý, khai thác hiệu quả diện tích ao hồ, đồng ruộng nhằm ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công, đất lấn chiếm; hướng dẫn UBND các cấp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các địa bàn mới sáp nhập, đảm bảo không để phát sinh “điểm nóng”.

Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, cưỡng chế, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật; chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc chiếm dụng trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự; có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, củng cố hồ sơ xử nghiêm theo quy định của pháp luật...