Quang “Rambo” trùm đòi nợ thuê bị khởi tố, bắt giam

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố cùng Quang “Rambo” gồm: Nguyễn Đức Nhân (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Văn Huy (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đỗ Văn Quang tức Quang “Rambo”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2019, cơ quan công an phát hiện đối tượng hình sự “cộm cán” Đỗ Văn Quang quy tụ đàn em từ các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên… về Hà Nội có dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê và cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Quang có quan hệ với nhóm Khá “bảnh” (tức Ngô Bá Khá đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”) và thường xuyên sử dụng facebook với tên “Quang Rambo” để quay phim, ghi hình, phát tán trực tuyến trên mạng xã hội những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền… để khuếch trương thanh thế. Một số hình ảnh trên trang mạng xã hội facebook, youtube của Quang cùng các hoạt động của đối tượng đã được người dân cung cấp cho Công an TP Hà Nội.

Quang Rambo - giang hồ chuyên livestream trên MXH, bị bắt vì cầm đâu nhóm đòi nợ thuê