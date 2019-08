“Giang hồ" nổi tiếng trên mạng xã hội Quang "Rambo" bị bắt

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa tạm giữ Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”, Quang “tài chính”, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Đức Nhân (trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Đỗ Văn Thịnh; Nguyễn Văn Huy (trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Theo tài liệu điều tra, qua quen biết với Nguyễn Đức Nhân mở cửa hàng cho vay lãi tại phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên), Đỗ Văn Thịnh đã thuê Nhân để đòi nợ số tiền công nợ 1,1 tỷ tại một công ty trên địa bàn quận Hà Đông. Hai bên thoả thuận, nếu đòi được thì Thịnh sẽ bồi dưỡng, nhưng không nói số tiền cụ thể. Nhân biết Quang “Rambo” là giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội và có nhiều đàn em chuyên đi thu hồi nợ nên đã rủ Quang cùng đi đòi số nợ trên. Ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. Đầu tháng 4/2019, Nhân đã quy tụ các đàn em và gọi đối tượng Quang “Rambo” để đi đòi nợ. Trong đó, Nhân cùng các đối tượng trong nhóm của Nhân là Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Văn Khánh (Trú tại Sóc Sơn, Hà Nội)... cùng nhóm Quang “Rambo”; Dũng “râu” và một số đối tượng khác nhiều lần đến Công ty trên địa bàn Hà Đông, Hà Nội tìm gặp giám đốc để đòi tiền nợ. Tang vật vụ án. Tại trụ sở công ty, các đối tượng đe dọa, chửi bới, đe dọa dùng súng bắn. Ngoài ra, các đối tượng còn chửi bới, đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình giám đốc, chụp ảnh vợ con những người này gây áp lực buộc phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục quyết liệt đe dọa thì bị bắt giữ. Cũng theo tài liệu điều tra, đầu năm 2019, qua công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Phòng CSHS CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Quang “Rambo” là đối tượng hình sự cộm cán. Bên cạnh đó, Quang "Rambo" còn chiêu mộ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài (Thanh Hóa, Hưng Yên...) về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận “cáp”, đòi nợ thuê. Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”), Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”), Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”)... Các đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội livestream những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền... gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là với giới trẻ. Khá "Bảnh" rất thân thiết với Quang "Rambo" trước khi bị bắt.

