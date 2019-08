Quang Rambo và loạt giang hồ xộ khám: Vì sao kẻ này đi tù, kẻ khác lại lên?

1. Trùm đòi nợ thuê Quang "Rambo": Ngày 13/8, công an TP Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”,, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Tại trụ sở một công ty, các đối tượng đã chửi bới, đe dọa dùng súng bắn. Ngoài ra, các đối tượng còn chửi bới, đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình giám đốc, chụp ảnh vợ con những người này gây áp lực buộc phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục quyết liệt đe dọa thì bị bắt giữ. Cũng theo tài liệu điều tra, đầu năm 2019, qua công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Phòng CSHS CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Quang “Rambo” là đối tượng hình sự cộm cán. Tang vật vụ án. Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”), Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”)... Các đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội livestream những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền... gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là với giới trẻ. 7. Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "Kính": Ngày 26/7/2019, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trong vụ án thu tiền "bảo kê" xảy ra tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), Lê Thanh Hải (tức Hải "gió"), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") và Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn") - nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2. HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tuyên bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") 48 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến: 36 tháng tù; bị cáo Dương Quốc Vương: 42 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Long: 42 tháng tù; bị cáo Lê Thanh Hải: 42 tháng tù. Trước đó, tối 20/9/2018, phóng sự về nạn bảo kê chợ Long biên được phát sóng trên kênh VTV. Để có thể tồn tại buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bảo kê - mà Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu.Nếu tiểu thương không đóng sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Ngay sau khi phát sóng, phóng sự gây chấn động và khiến nhiều người tỏ ra căm phẫn trước những hình ảnh được ghi lại. Ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản hoả tốc giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Hưng "Kính" mếu máo trước khi bị giải lên xe thùng. 3. Tuấn "thần đèn" trùm giang hồ Thanh Hóa:Sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) có tuổi thơ dữ dội với nghề trộm cắp vặt. Giao lưu với những thành phần ngổ ngáo ở Thanh Hóa, dần dần Tuấn trở nên có “số” hơn sau mỗi lần vào tù thụ án. Những ngày đầu bước chân vào giới “xã hội đen”, Tuấn “thần đèn” kết nối với nhiều đối tượng ở các tỉnh khác để hoạt động một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy mà nhóm của mình lấy trộm được. Để phô trương thanh thế, Tuấn “thần đèn” thu nạp những kẻ đầu gấu, có tiền án, tiền sự để đe dọa, hành hung các nạn nhân và thanh toán các đối thủ khác. Ngày 24/3/2019, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”). Theo cơ quan công an, Tuấn “thần đèn” bị bắt để phục vụ điều tra liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. 4. "Đại gia" đeo vàng Phúc "XO": Trần Ngọc Phúc (Phúc "XO", 36 tuổi) được biết đến là một hiện tượng mạng với biệt danh là "người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Phúc "XO" có một lượng người theo dõi khủng trên trang cá nhân Facebook và YouTube. Trong các video đăng tải trên mạng, Phúc thường xuyên khoe bản thân có quan hệ rộng trong giới giang hồ và số tài sản kếch xù cùng dàn siêu xe biển ngũ quý của mình. Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Phúc và em trai tên Trần Ngọc Tài (24 tuổi) cùng 10 đồng phạm để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán Karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ ở đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, Phúc "XO" khai nhận toàn bộ nón vàng, dây chuyền vàng đều là giả. Phúc thấy người dân hiếu kỳ nên làm để thu hút sự chú ý, "câu view". Ngoài ra, dàn xe biển số ngũ quý thực chất cũng là biển số giả. 5. Giang hồ mạng Khá "Bảnh": Ngày 2/4, cộng đồng mạng bất ngờ khi hay tin Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") bị Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), bắt giữ. Sau đó, anh ta bị khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Tại nhà Khá, cảnh sát thu giữ một số giấy tờ vay mượn liên quan đến hoạt động tín dụng đen và ghi lô đề. Khá "Bảnh" sinh năm 1993, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, côn đồ trên YouTube. Khá "Bảnh" có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội Cố ý gây thương tích năm 2014, Gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng. Khá "Bảnh" khóc lóc ân hận tại cơ quan công an. 6. Giang hồ mạng thích chửi bậy Dương Minh Tuyền: Tại Bắc Ninh, trước Khá Bảnh, một giang hồ mạng cũng được biết đến rộng rãi với tên “thánh chửi” Dương Minh Tuyền. Người đàn ông 33 tuổi này thường quay clip chửi bới tục tĩu, đăng lên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân của Tuyền có hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ việc... chửi bậy. Một ngày đầu tháng 10/2016, Tuyền và nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở TP Bắc Ninh. Tại đây, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke, Tuyền mang súng và vật giống lựu đạn tới quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Ngày 18/4, TAND TP Bắc Ninh đưa Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc) ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù đối với anh này về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền khi bị bắt. 7. Long "9 ngón": Ngày 16/07, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Cao Long (tức "Long 9 ngón", 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng đồng bọn về tội Cưỡng đoạt tài sản. Lê Cao Long là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Long 9 ngón" (do ngón trỏ bàn tay phải không còn nguyên vẹn) và có 3 tiền án. Long sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của "Long 9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". Long "9 ngón" thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) phải nộp tiền cho bọn chúng. Từ cuối tháng 4 đến 21/6, "Long 9 ngón" đã chỉ đạo đám đàn em chặn taxi chở khách đi vào FLC, buộc các tài xế taxi phải nộp cho bọn chúng 20.000 đồng/lượt. Đối với các tiểu thương đến thu mua sò, ngao tại bến thuyền trên địa bàn phường Quảng Châu, Long ép buộc các tiểu thương và lái xe phải nộp 1.000 đồng/kg. Nếu ai không nghe theo sẽ bị bọn chúng tìm cách gây sự, hành hung. 8. Dũng "Trọc": Tháng 1/2012, Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trọc”, sinh năm 1968, ở quận Hà Đông, Hà Nội) đến vũ trường Next Top trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, để uống rượu. Tại đây, Dũng gọi đàn em là Vũ Tấn Cường (sinh năm 1986, quê Hải Phòng) và một số người khác tham gia. Trước khi đi, Cường mang theo khẩu súng ổ xoay kèm 2 viên đạn để "phòng thân". Hôm đó, 2 nhóm khách tại vũ trường xảy ra xô xát. Dũng "Trọc" kéo đàn em đi ra khu vực vắng người để tránh liên quan. Tuy nhiên, nhóm của Dũng xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường. Để bảo vệ đàn anh, Cường rút súng hướng về nhóm bảo vệ rồi siết cò. Viên đạn trúng bụng anh Trần Văn Nghiêm (đội phó bảo vệ) khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù giam. Sau khi thụ án tù, Dũng "Trọc" trở lại và thành "hiện tượng mạng xã hội" với hàng chục nghìn lượt đăng ký theo dõi.

1. Trùm đòi nợ thuê Quang "Rambo": Ngày 13/8, công an TP Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”,, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Tại trụ sở một công ty, các đối tượng đã chửi bới, đe dọa dùng súng bắn. Ngoài ra, các đối tượng còn chửi bới, đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình giám đốc, chụp ảnh vợ con những người này gây áp lực buộc phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Sau khi có tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục quyết liệt đe dọa thì bị bắt giữ. Cũng theo tài liệu điều tra, đầu năm 2019, qua công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, Phòng CSHS CATP Hà Nội phát hiện đối tượng Quang “Rambo” là đối tượng hình sự cộm cán. Tang vật vụ án. Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”), Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”)... Các đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội livestream những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền... gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là với giới trẻ. 7. Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng "Kính": Ngày 26/7/2019, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trong vụ án thu tiền "bảo kê" xảy ra tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), Lê Thanh Hải (tức Hải "gió"), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") và Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn") - nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2. HĐXX tuyên bố các bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tuyên bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") 48 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến: 36 tháng tù; bị cáo Dương Quốc Vương: 42 tháng tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Long: 42 tháng tù; bị cáo Lê Thanh Hải: 42 tháng tù. Trước đó, tối 20/9/2018, phóng sự về nạn bảo kê chợ Long biên được phát sóng trên kênh VTV. Để có thể tồn tại buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên sẽ phải đóng tiền bảo kê - mà Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu.Nếu tiểu thương không đóng sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Ngay sau khi phát sóng, phóng sự gây chấn động và khiến nhiều người tỏ ra căm phẫn trước những hình ảnh được ghi lại. Ngày 21/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản hoả tốc giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo làm rõ hoạt động bảo kê tại chợ đầu mối Long Biên. Hưng "Kính" mếu máo trước khi bị giải lên xe thùng. 3. Tuấn "thần đèn" trùm giang hồ Thanh Hóa:Sinh năm 1974, trú ở phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”) có tuổi thơ dữ dội với nghề trộm cắp vặt. Giao lưu với những thành phần ngổ ngáo ở Thanh Hóa, dần dần Tuấn trở nên có “số” hơn sau mỗi lần vào tù thụ án. Những ngày đầu bước chân vào giới “xã hội đen”, Tuấn “thần đèn” kết nối với nhiều đối tượng ở các tỉnh khác để hoạt động một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy mà nhóm của mình lấy trộm được. Để phô trương thanh thế, Tuấn “thần đèn” thu nạp những kẻ đầu gấu, có tiền án, tiền sự để đe dọa, hành hung các nạn nhân và thanh toán các đối thủ khác. Ngày 24/3/2019, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”). Theo cơ quan công an, Tuấn “thần đèn” bị bắt để phục vụ điều tra liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. 4. "Đại gia" đeo vàng Phúc "XO": Trần Ngọc Phúc (Phúc "XO", 36 tuổi) được biết đến là một hiện tượng mạng với biệt danh là "người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Phúc "XO" có một lượng người theo dõi khủng trên trang cá nhân Facebook và YouTube. Trong các video đăng tải trên mạng, Phúc thường xuyên khoe bản thân có quan hệ rộng trong giới giang hồ và số tài sản kếch xù cùng dàn siêu xe biển ngũ quý của mình. Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Phúc và em trai tên Trần Ngọc Tài (24 tuổi) cùng 10 đồng phạm để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán Karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ ở đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM. Tại cơ quan điều tra, Phúc "XO" khai nhận toàn bộ nón vàng, dây chuyền vàng đều là giả. Phúc thấy người dân hiếu kỳ nên làm để thu hút sự chú ý, "câu view". Ngoài ra, dàn xe biển số ngũ quý thực chất cũng là biển số giả. 5. Giang hồ mạng Khá "Bảnh": Ngày 2/4, cộng đồng mạng bất ngờ khi hay tin Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") bị Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), bắt giữ. Sau đó, anh ta bị khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy. Tại nhà Khá, cảnh sát thu giữ một số giấy tờ vay mượn liên quan đến hoạt động tín dụng đen và ghi lô đề. Khá "Bảnh" sinh năm 1993, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, côn đồ trên YouTube. Khá "Bảnh" có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội Cố ý gây thương tích năm 2014, Gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng. Khá "Bảnh" khóc lóc ân hận tại cơ quan công an. 6. Giang hồ mạng thích chửi bậy Dương Minh Tuyền: Tại Bắc Ninh, trước Khá Bảnh, một giang hồ mạng cũng được biết đến rộng rãi với tên “thánh chửi” Dương Minh Tuyền. Người đàn ông 33 tuổi này thường quay clip chửi bới tục tĩu, đăng lên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân của Tuyền có hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ việc... chửi bậy. Một ngày đầu tháng 10/2016, Tuyền và nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở TP Bắc Ninh. Tại đây, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke, Tuyền mang súng và vật giống lựu đạn tới quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng. Ngày 18/4, TAND TP Bắc Ninh đưa Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc) ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù đối với anh này về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản. "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền khi bị bắt. 7. Long "9 ngón": Ngày 16/07, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Cao Long (tức "Long 9 ngón", 36 tuổi, ngụ Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng đồng bọn về tội Cưỡng đoạt tài sản. Lê Cao Long là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với cái tên "Long 9 ngón" (do ngón trỏ bàn tay phải không còn nguyên vẹn) và có 3 tiền án. Long sở hữu kênh Youtube với gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của "Long 9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". Long "9 ngón" thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn) phải nộp tiền cho bọn chúng. Từ cuối tháng 4 đến 21/6, "Long 9 ngón" đã chỉ đạo đám đàn em chặn taxi chở khách đi vào FLC, buộc các tài xế taxi phải nộp cho bọn chúng 20.000 đồng/lượt. Đối với các tiểu thương đến thu mua sò, ngao tại bến thuyền trên địa bàn phường Quảng Châu, Long ép buộc các tiểu thương và lái xe phải nộp 1.000 đồng/kg. Nếu ai không nghe theo sẽ bị bọn chúng tìm cách gây sự, hành hung. 8. Dũng "Trọc": Tháng 1/2012, Nguyễn Văn Dũng (Dũng “trọc”, sinh năm 1968, ở quận Hà Đông, Hà Nội) đến vũ trường Next Top trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, để uống rượu. Tại đây, Dũng gọi đàn em là Vũ Tấn Cường (sinh năm 1986, quê Hải Phòng) và một số người khác tham gia. Trước khi đi, Cường mang theo khẩu súng ổ xoay kèm 2 viên đạn để "phòng thân". Hôm đó, 2 nhóm khách tại vũ trường xảy ra xô xát. Dũng "Trọc" kéo đàn em đi ra khu vực vắng người để tránh liên quan. Tuy nhiên, nhóm của Dũng xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường. Để bảo vệ đàn anh, Cường rút súng hướng về nhóm bảo vệ rồi siết cò. Viên đạn trúng bụng anh Trần Văn Nghiêm (đội phó bảo vệ) khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù giam. Sau khi thụ án tù, Dũng "Trọc" trở lại và thành "hiện tượng mạng xã hội" với hàng chục nghìn lượt đăng ký theo dõi.