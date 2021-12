Quảng Ninh: Xe cơi nới thành, thùng lộng hành, CSGT "bất lực" vì văn bản của tỉnh

Lực lượng chức năng không xử lý được xe tải quây thành, cơi nới thành thùng chở dăm gỗ vì vướng văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP. Hạ Long.

Xe cơi nới lộng hành ngay trước mắt CSGT



Ngày 22/12/2021, PV Báo Tri thức và Cuộc sống có mặt tại cảng Cái Lân (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) ghi nhận hàng chục chiếc xe tải cơi nới, quây thành thùng cao gấp 2 lần chiều cao thực tế của xe, ngang nhiên hoạt động ở cả trong và ngoài khu vực cảng.

Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng lần lượt mang BKS 14H – 014.92, 14C – 270.86, 90C – 014.01, 14N – 1295, 14C – 256.65, 14P – 0363, 14C – 175.73, 90T – 6351, 14C – 176.65, 14H – 015.68... chất đầy dăm gỗ không được che chắn, phủ bạt di chuyển từ các kho bãi ra bến cảng và ngược lại. Thậm chí, những chiếc xe này còn vô tư chạy ra khỏi cảng, đi vào tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng (tuyến đường giao thông) và thường xuyên làm rơi vãi dăm gỗ xuống đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Xe quây thành, cơi nới thành thùng gấp đôi chiều cao của xe chở dăm gỗ hoạt động trên đoạn đường giao thông đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng (TP. Hạ Long).

Theo phản ánh của người dân TP. Hạ Long, tình trạng xe tải quây tôn, cơi nới thành thùng cao gần 5 mét để chở gỗ dăm tại khu công nghiệp Cái Lân đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng không hiểu vì sao loại xe này không bị xử lý?. Trong khi tỉnh Quảng Ninh luôn tuyên truyền xử nghiêm xe quá tải, xe cơi nới thành thùng .

“Xe tải chở găm gỗ được cơi nới như xe buýt 2 tầng, cao ngất ngưởng. Loại xe này không chỉ hoạt động trong đường nội bộ khu công nghiệp mà còn thường xuyên chạy ra tuyến đường giao thông giáp khu dân cư gây nguy cơ TNGT rất cao. Việc chở dăm gỗ với khối lượng lớn hàng ngày cũng đã làm mặt nước vịnh Cửa Lục bị ô nhiễm” – ông Thanh (phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) phản ánh.

Những chiếc xe cơi nới thành thùng được tỉnh Quảng Ninh "thừa nhận" đi ngược lại với các Bộ Luật.

Ghi nhận của PV, một tổ công tác CSGT Công an TP. Hạ Long vẫn thường xuyên chốt chặn ở ngoài khu công nghiệp Cái Lân để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Tuy nhiên, tổ công tác chỉ xử phạt được các xe quây thành chở dăm gỗ về hành vi không có giấy phép lái xe, chở hàng hóa không che phủ, làm rơi vãi xuống đường, tốc độ... Còn lỗi cơi nới thành thùng thì "chịu".

Một cán bộ CSGT Công an TP Hạ Long thừa nhận tình trạng xe tải quây thành, cơi nới thành thùng cao để chở dăm gỗ có tỷ trọng nhẹ vẫn đang hoạt động tại khu vực cảng và khu công nghiệp Cái Lân, thậm chí còn chạy ra tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng. Tuy nhiên, lực lượng CSGT không được kiểm tra, xử lý về hành vi quây thành, cơi nới này vì đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND TP. Hạ Long (!?).

Liệu văn bản có trái Luật?

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 22/3/2021, UBND TP. Hạ Long ra văn bản số 2251/UBND về việc “giải quyết đề nghị của Cảng Container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân” do ông Nguyễn Hữu Nhạ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long ký.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Đồng ý đề nghị của Cảng container Quốc tế Cái Lân và Cảng Cái Lân về việc tiếp tục cho các doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu theo văn bản số 3674/UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh đối với đoạn từ hàng rào nhà máy đóng tàu Hạ Long đến Khu công nghiệp Cái Lân thuộc tuyến đường nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng”.

Các văn bản có dấu hiệu trái Luật của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long.

Văn bản trên được xem như “lá bùa” để các xe tải quây thành, cơi nới thành thùng chở dăm gỗ tiếp tục tung hoành tại cảng Cái Lân, thậm chí cả một đoạn thuộc tuyến đường giao thông nối khu Công nghiệp Cái Lân – khu công nghiệp Việt Hưng mà không bị lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý.

Bởi lẽ, nội dung văn bản số 3674/UBND-GT1 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 24/6/2016 mà UBND TP. Hạ Long viện dẫn đã khẳng định: “Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Công an tỉnh phối hợp với UBND TP Hạ Long kiểm tra, yêu cầu Công an TP. Hạ Long dừng ngay việc kiểm tra và không xử lý đối với các xe ô tô quây thành để chở dăm gỗ trên các tuyến đường nội bộ thuộc Khu công nghiệp Cái Lân nhưng vẫn giữ đúng trọng tải và đảm bảo an toàn giao thông theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3374/UBND-TH1 ngày 12/6/2015 và văn bản 3389/UBND-TH1 ngày 12/6/2015”.

Tiếp tục truy vết văn bản, PV Báo Tri thức và Cuộc sống được biết, văn bản số 3374/UBND-TH1 mà văn bản 3674/UBND-GT1 của UBND tỉnh Quảng Ninh viện dẫn có nội dung về việc “Xử lý xe ô tô quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thành thùng xe” được ban hành trước đó một năm là ngày 12/6/2015.

Theo đó, văn bản số 3374/UBND-TH1 thể hiện: “Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Đối với việc sử dụng xe quây thành, chở các mặt hàng có tỷ trọng nhẹ trong khu vực nội bộ cảng Cái Lân đã được Bộ GTVT đồng ý tại văn bản số 15842/BGTVT-VT ngày 11/12/2014 và Thông báo số 136/TB-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT về “Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong khai thác và kinh doanh cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Do vậy, các ngành chức năng và UBND TP. Hạ Long không xử lý đối với các xe quây thành chở các mặt hàng có tỷ trọng nhẹ trong khu vực nội bộ cảng Cái Lân nhưng vẫn giữ đúng trọng tải và đảm bảo ATGT để tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu trong khu vực cảng, tránh rơi vãi, hao hụt hàng của các doanh nghiệp và gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển”.

Các văn bản trên được xem như là “lệnh cấm” đối với Công an TP. Hạ Long, Thanh tra giao thông (Sở GTVT Quảng Ninh) tham gia vào việc dừng, kiểm tra, xử lý xe quây thành, cơi nới thành thùng chở gỗ dăm.

Điều này, khiến dư luận đặt ra nghi vấn Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Hạ Long đã ra các văn bản có dấu hiệu trái với Luật Giao thông đường bộ, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Công an Nhân dân.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.