Hành trình phá án: Giết người rồi đi nhà nghỉ với bạn gái

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/6/2018, người dân xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phát hiện thi thể nam thanh niên nằm sấp trên đường có dấu hiệu bất thường với vết cắt ở cổ cùng nhiều thương tích khác. Cạnh thi thể nạn nhân còn có một con dao bầu, chùm chìa khóa. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Công an huyện Thanh Hà tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân là anh D.V.H, 31 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện thêm tại khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 14km, có một ô tô mang biển số tỉnh Quảng Ninh bị bỏ lại bên đường với nhiều dấu hiệu bất thường. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên xe còn lưu nhiều vết máu của anh D.V.H.. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nên tập trung xác minh, truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, Công an tỉnh Hải Dương xác định nghi phạm của vụ án chính là Vũ Viết Tuân, 30 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà. Hành tung của Tuân được công an phát hiện sau quá trình sàng lọc khoảng 100 đối tượng và thông tin từ các nhân chứng. Tuân sau khi biết không thể trốn thoát, tối 11/6/2016, hắn đã đến công an tỉnh Hải Dương đầu thú, nhận tội. Tuân vốn làm nghề lái tàu thủy, thời gian ở sông nước nhiều hơn trên bờ. Mặc dù có vợ, con tuy nhiên Tuân qua lại với cô gái tên N. (22 tuổi, ở tỉnh Kon Tum) từ tháng 8/2017. Cô gái này là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở thành phố Hải Dương. Mối quan hệ ngoài luồng này của Tuân với N. kéo dài tới tháng 4/2018 thì xảy ra mâu thuẫn. Tuân cho rằng, trong thời gian bản thân lênh đênh trên sông nước thì N có tình cảm với người đàn ông khác. Đêm 10/6/2018, sau khi tàu cập bến, Tuân từ thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Dương để gặp N. tiếp tục nói về chuyện “người đàn ông thứ hai” xen vào cuộc tình bất chính của anh ta với cô gái. Tuân nung nấu ý định nếu không giải quyết được sẽ xuống tay với cô gái này. Khoảng 22h cùng ngày, gã thuê anh Dương Văn H. (33 tuổi, ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở anh ta về huyện Thanh Hà (Hải Dương) với giá 1,2 triệu đồng. Tuân ứng trước cho tài xế 500.000 đồng để anh này đổ xăng xe. Trên đoạn đường về Hải Dương, Tuân nảy sinh ý định sát hại anh H. để chiếm đoạt chiếc ô tô hiệu Toyota Vios E. Tuân đề nghị anh H. đưa về nhà và nói “có việc”. Thực tế, việc điều tài xế về khu nhà mình để Tuân lấy hung khí gây án. Theo chỉ dẫn của Tuân, anh H. điều khiển theo đường ra TP Hải Dương. Khoảng 0h30 ngày 11/6/2018, khi xe đi đến Km 0 + 700, tỉnh lộ 390, hướng ra cầu Lai Vu thuộc xóm M, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Tuân rút dao. Gã ghì cổ nạn nhân rồi dùng con dao bầu cứa cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tuân điều khiển xe ô tô hướng ra quốc lộ 5, đến một nhà nghỉ ở thành phố Hải Dương để gặp N. song cô gái này chưa đi làm về. Gã lái xe đến một cây xăng rồi thấy trên kính xe và vô lăng có nhiều máu, nên dừng lại để lau rồi tiếp tục di chuyển. Rạng sáng cùng ngày, Tuân lái chiếc taxi cướp được quay lại nhà nghỉ thì lúc này N. đã về. Gã đón cô gái rồi rồi đi tiếp. Đến đoạn Km 18 +130(P) gần một khu đô thị mới, điện thoại của anh H. đổ chuông do có cuộc gọi đến nên Tuân vứt tài sản này xuống đường. Trên đường, do bánh xe tụt xuống cạnh mép đường bê tông không đi tiếp được, Tuân tắt máy, rồi cả hai cùng xuống xe. Gã cùng với cô gái đi bộ ra đường đê, đến khu vực nghĩa trang. Tại đây, Tuân tra hỏi N. về các tin nhắn trên Facebook, yêu cầu cô nói lý do đòi chia tay rồi lên cơn ghen, bóp cổ nhằm sát hại nạn nhân. N. có giải thích muốn tốt cho gã vì anh ta còn vợ con. Sau đó, hắn dừng lại không dám hành động tiếp... rồi gọi taxi đến chở cả hai về nhà nghỉ. Sau đó anh ta quay về nhà ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà thay áo có dính vết máu. Khoảng hơn 5h ngày 11/6/2018, Tuân đi xe taxi đến nhà nghỉ ngủ cùng N. Tuân ngủ lại với bạn gái, sau đó bỏ trốn và để lại 1 ví da màu vàng, bên ngoài ví có các vết màu nâu, bên trong ví có 2 giấy phép lái xe mang tên Vũ Viết Tuân; 1 giấy CMND mang tên L.T.L.N. Đến 18h30 ngày 11/6/2018, Tuân ra công an đầu thú. Cuối tháng 12/2018, Vũ Viết Tuân bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử lưu động tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, với cáo buộc hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Tuân tử hình về tội "Giết người"; 20 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành án tử hình.

