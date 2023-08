Kiến nghị về lương “nóng” cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Sáng 15/8, Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức sự kiện "Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục".



Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết, có gần 2.000 ý kiến đề nghị về chế độ chính sách giáo viên. Theo đó, giáo viên phản ánh tiền lương rất thấp so với mức sống của toàn xã hội, dù có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều người phải làm thêm ngoài giờ lên lớp nên hạn chế việc tự học, trau dồi chuyên môn.

"Mức lương thấp, không đủ trang trải khiến nhiều người muốn bỏ nghề và đã bỏ nghề. Thực tế nhiều giáo viên ở lại với nghề cũng đang phải làm thêm nhiều việc để sống", ông Ân nêu ý kiến giáo viên gửi về.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Hường, Trường Mầm non xã Thanh Nưa, một trường thuộc xã biên giới của huyện Điện Biên cho hay, theo quy định thời gian làm việc của giáo viên mầm non là 8 giờ/ngày, nhưng trên thực tế các cô thường làm việc ở trường từ 10 - 11 giờ/ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn, không còn thời gian cho gia đình. Chưa kể, do thiếu giáo viên nên có những lớp, một cô giáo đang phải một mình nuôi dạy hơn 30 trẻ.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Hường, Trường Mầm non xã Thanh Nưa, Điện Biên.

“Không thể kể hết những nhọc nhằn của giáo viên mầm non ra đây, nhưng tin chắc rằng, nếu ai đó chỉ cần có 1 ngày trải nghiệm làm giáo viên mầm non tại vùng sâu, vùng xa thì chắc chắn sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những vất vả”, cô Hường nói.

Thế nhưng, theo cô Hường, chính sách tiền lương và trợ cấp còn thấp nên không đáp ứng được chi phí sinh hoạt.

Cô Vì Thu Trang, giáo viên tiểu học THCS xã Pà Cò, huyện Mai Châu cho biết, từ khi đến công tác tại trường, cô phải di chuyển quãng đường dài đến giảng dạy cho các em ở đây. Đường đi lại xa, nên cô phải ăn ngủ tại trường. Cứ cuối tuần nghỉ dạy về nhà, cô phải ra chợ mua nhu yếu phẩm lên trường để bảo đảm sinh hoạt trong 6 ngày.

"Tôi rất yêu nghề dạy học, tuy nhiên lương và trợ cấp chưa cao”, cô Trang chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bày tỏ, mong mỏi lớn nhất của thầy cô là được Bộ trưởng tháo gỡ về chế độ chính sách như chính sách tiền lương, hưởng lương theo bằng cấp.

Cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên Trường Tiểu học Tân Hòa Thành (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cho biết, mỗi giáo viên khi tham gia lĩnh vực giáo dục đều rất tâm huyết với nghề, tận tâm trong công việc, nỗ lực không ngừng trau dồi kiến thức để nâng cao chất lượng dạy học. Do đó, cần có mức lương phù hợp hơn để giáo viên yên tâm công tác.

Tuy nhiên, với một giáo viên mới ra trường, mức lương hiện nay không đủ để trang trải cuộc sống nên có nhiều thầy cô phải chuyển ngành. Một số em học ra trường nhưng không đi dạy mà xin làm ở một số ngành khác do mức lương thấp. Vì thế giáo viên hiện nay thiếu rất nhiều, nhất là những năm tiếp theo số lượng thầy cô nghỉ hưu nhiều

“Vậy nên, rất mong Bộ trưởng xem xét và đề xuất mức lương tốt hơn cho đội ngũ nhà giáo trong thời gian ngắn nhất”, cô Duyên nói.

Dự kiến tăng 5-10% phụ cấp giáo viên tiểu học, mầm non

Trao đổi lại với những ý kiến phát biểu của giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với những vất vả, nặng nhọc của giáo viên mầm non, trong khi chế độ chính sách, thu nhập chưa tương xứng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ với những vất vả, nặng nhọc của giáo viên mầm non.

“Lãnh đạo Bộ GD&ĐT thấu hiểu điều này”, Bộ trưởng chia sẻ và cho biết, thời gian qua, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách quan tâm đến giáo viên mầm non.

Theo đó, ngoài lương, giáo viên mầm non còn có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp tính theo thâm niên, phụ cấp thu hút, trợ cấp lần đầu, trợ cấp 1 lần khi chuyển công tác với giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… Nhưng dù vậy, mức lương của giáo viên mầm non vẫn thấp so với mặt bằng thu nhập chung và so với công sức thầy cô bỏ ra.

Theo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong nhiều diễn đàn, nhiều cuộc làm việc với các bộ ngành đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này. Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành; trước hết cân nhắc để có thể nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học.

Bước đầu, Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất, dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, giáo viên tiểu học tăng thêm 5%. Còn lại, cần có sự thống nhất với Bộ Tài chính, sau đó thông qua Chính phủ… "Mức tăng dù nhỏ nhưng cũng thêm một phần để động viên, bù đắp cho giáo viên mầm non, tiểu học", ông Sơn nói.

Về việc các giáo viên mầm non vất vả, ít thời gian phát triển chuyên môn, chăm sóc gia đình, ông Sơn cho hay sẽ lưu ý việc đề ra giải pháp, bù đắp thù lao làm nhiều giờ.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn có thể tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên các cấp học, tuy nhiên triển khai trước đối với mầm non, tiểu học; sau đó sẽ lần lượt có các kiến nghị khác.

Ngành Giáo dục có số lượng người hưởng lương, công chức, viên chức rất lớn, chiếm hơn 70% tổng số công chức, viên chức cả nước. Do đó, mỗi chính sách điều chỉnh, dù nhỏ, cũng cần tính toán các nguồn lực, điều kiện. Bởi vậy, chúng ta mong muốn, kiến nghị, nhưng cũng cần từng bước, hợp lý.

Liên quan đến độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, Bộ trưởng cho biết: Hiện Chính phủ đang điều chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội. Trong góp ý Luật này, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến chính thức đề nghị đưa giáo viên mầm non vào đối tượng lao động nặng nhọc, từ đó liên quan đến tuổi hưu. Trong Diễn đàn Người lao động năm 2023, việc này tiếp tục được Bộ GD&ĐT nêu kiến nghị.