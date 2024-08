Quảng Ninh: Học sinh “dính” phạt giao thông từ bằng chừng của người dân

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian qua, tình hình TNGT liên quan đến học sinh có diễn biến phức tạp, riêng 6 tháng đầu năm tại địa bàn thành phố Móng Cái đã xảy ra 4 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm chết 1 người và bị thương 6 người. Trong đó nổi lên là tình trạng một số thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, độ chế “pô nổ”, tháo hoặc che biển số để vi phạm gây bức xức trong dư luận.

Nhóm thanh, thiếu niên đã bị xử lý từ hình ảnh người dân cung cấp. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước diễn biến trên, Công an thành phố Móng Cái ngoài việc chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang và xử lý “nguội” các hành vi vi phạm của thanh, thiếu niên, học sinh từ các hình ảnh, video, clip do người dân cung cấp trong quá trình tham gia giao thông.

Theo đó, khi nhận được thông tin, tài liệu do người dân cung cấp, Đội CSGT-TT sẽ báo cáo ngay lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Công an xã, phường cùng phối hợp với cán bộ CSGT trực tiếp xác minh từ Cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Cơ sở dữ liệu dân cư do Công an xã, phường quản lý để mời chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Sau khi xác minh đủ căn cứ và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Tất cả các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm sẽ được lập danh sách trao đổi thông tin thường xuyên giữa Đội nghiệp vụ và Công an xã, phường để tiếp tục theo dõi, quản lý không để tình trạng tái phạm xảy ra.

