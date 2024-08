Phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho người dân huyện Buôn Đôn

Ngày 2/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) Trung ương; Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, UBND huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị Phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ và người dân trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Ánh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị thông tin: Năm nay là năm thứ 7, Bộ TT&TT và Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức QPAN cho cán bộ, người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Công tác phổ biến kiến thức QPAN đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối QPAN của Đảng, Nhà nước; nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước về QPAN, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.

Nội dung của các chuyên đề tại Hội nghị lần này là những vấn đề rất cơ bản nhưng cũng rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Cụ thể như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTXH gắn với tăng cường củng cố QPAN; về tôn giáo, dân tộc gắn với QPAN trong tình hình mới; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; về gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp cho biết: "Phổ biến kiến thức pháp luật về QPAN để nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách, đường lối QPAN của Đảng và Nhà nước; chủ động ngăn ngừa và phát hiện mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ, đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới của đất nước trong mọi tình huống. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ các cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng"..

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Sau khai mạc, các đại biểu được phổ biến 5 Chuyên đề về: "Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển KTXH gắn với tăng cường, củng cố quốc QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới”; “Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam”; “Về tôn giáo, dân tộc gắn với QPAN trong tình hình mới, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, tác chiến không gian mạng”; “Về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”; “Phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.