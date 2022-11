Quảng Nam: Nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Tấn Anh Điệp (30 tuổi), trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Huỳnh Tấn Anh Điệp.

Trước đó vào năm 2021, Huỳnh Tấn Anh Điệp khi đang làm nhân viên phòng khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người.

Lý do Điệp đưa ra để mượn tiền là làm thủ tục đáo hạn ngân hàng . Tuy nhiên thực tế đối tượng chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Huỳnh Tấn Anh Điệp chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,3 tỷ đồng.