Ảnh không thể quên về đời thường ở Quảng Nam năm 1991, 1992

Người dân địa phương gánh cửi tại một đường mòn ở khu vực thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam năm 1991. Ảnh: Hans-Peter Grumpe / Hpgrumpe.de. Khu chợ ở làng Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam năm 1991. Thời điểm này Quảng Nam vẫn là một phần của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đến năm 1996 mới tách thành một tỉnh riêng. Một cơ sở sản xuất đồ thiếc ở phố cổ Hội An năm 1991. Đến năm 1999 Hội An mới được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Trẻ em trên một con thuyền ở sông Thu Bồn, Hội An. Trên đường đến tháp Chiên Đàn ở thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam năm 1992. Xưởng đóng thuyền bên bờ sông ở gần thị xã Tam Kỳ. Trẻ chăn trâu bên bờ sông. Xe khách ở Quốc lộ 1, trên đường từ Quảng Nam đi Đà Nẵng. Trong một quán ăn bên Quốc lộ 1. Những chiếc bàn ở quán làm từ bộ phận của xác máy bay Mỹ. Công an kiểm tra một cơ sở kinh doanh. Nét hồn nhiên của trẻ em Quảng Nam. Trẻ em bên một bờ ao. Xe tải chở những thân cây gỗ khổng lồ trên Quốc lộ 1. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.

Người dân địa phương gánh cửi tại một đường mòn ở khu vực thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam năm 1991. Ảnh: Hans-Peter Grumpe / Hpgrumpe.de. Khu chợ ở làng Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam năm 1991. Thời điểm này Quảng Nam vẫn là một phần của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đến năm 1996 mới tách thành một tỉnh riêng. Một cơ sở sản xuất đồ thiếc ở phố cổ Hội An năm 1991. Đến năm 1999 Hội An mới được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Trẻ em trên một con thuyền ở sông Thu Bồn, Hội An. Trên đường đến tháp Chiên Đàn ở thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam năm 1992. Xưởng đóng thuyền bên bờ sông ở gần thị xã Tam Kỳ. Trẻ chăn trâu bên bờ sông. Xe khách ở Quốc lộ 1, trên đường từ Quảng Nam đi Đà Nẵng. Trong một quán ăn bên Quốc lộ 1. Những chiếc bàn ở quán làm từ bộ phận của xác máy bay Mỹ. Công an kiểm tra một cơ sở kinh doanh. Nét hồn nhiên của trẻ em Quảng Nam. Trẻ em bên một bờ ao. Xe tải chở những thân cây gỗ khổng lồ trên Quốc lộ 1. Mời quý độc giả xem video: Đà Nẵng chuyển mình xứng tầm "anh cả" miền Trung.