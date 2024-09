Quảng Nam bắt 2 đối tượng lừa 250 triệu để chạy án

Ngày 6/9, cơ quan CSGT Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Tấn Phi (44 tuổi) và Nguyễn Thụy Kha (40 tuổi, cùng trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng lừa chạy án (ảnh CA) Trước đó, tháng 8/2023, ông N.N.B (58 tuổi, trú xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trình báo công an về việc bị 2 đối tượng nhận tiền để chạy án cho con ông phạm tội đánh bạc được tại ngoại, trắng án và chiếm đoạt 250 triệu đồng.



Cụ thể, tháng ngày 4/12/2022, N.N.T (35 tuổi, con ông N.N.B) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.

Ngày 6/12/2022, Võ Tấn Phi chủ động gặp ông N.N.B và giới thiệu Nguyễn Thụy Kha có khả năng chạy án giúp cho T. được tại ngoại và trắng án.

Sau đó, ông B liên hệ với Kha thỏa thuận việc “chạy án” với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi Kha và Phi nhận được tiền từ ông B, Kha chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.