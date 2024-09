Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ở Nghệ An

Ngày 6/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 3 kg ma túy dạng đá, 2 kg ma túy dạng ketamin cùng một số vật chứng liên quan.



Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Cao Văn Tùng (SN 1974, trú tại khối 12, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy về Nghệ An rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh.

Đáng nói, Cao Văn Tùng là đối tượng từng có 2 tiền án về ma túy. Trong quá trình hoạt động phạm tội, Tùng trang bị vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Xác định đây là đối tượng hết sức nguy hiểm, liều lĩnh, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh.

Một đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, sáng 27/8, Ban chuyên án phát hiện Cao Văn Tùng cùng Bùi Hải Trung (SN 1987, trú tại khối Yên Trường, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) đi nhận “hàng” tại khu vực giáp ranh của hai huyện Tân Kỳ và Anh Sơn. Tại đây, Tùng điều khiển xe mô tô, ngụy trang dưới hình thức chở hàng hóa cồng kềnh để vận chuyển số lượng lớn ma túy còn Trung đi trước dò đường, cảnh giới.

Vào khoảng 9h45’ ngày 27/8, tại Km48, Quốc lộ 7, đoạn thuộc địa phận thôn 8, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Ban chuyên án bố trí lực lượng, khống chế đối tượng Bùi Hải Trung; sau đó bắt quả tang Cao Văn Tùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 4 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá, 1 kg ma túy dạng ketamin.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định, trước đó, Tùng và các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Ngoài lượng ma túy thu được khi bắt quả tang các đối tượng, cơ quan Công an còn thu giữ được 6 bánh heroin, 1 kg ketamin, 1kg ma túy đá là số ma túy mà Tùng và các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển, mua bán vào ngày 29/6/2024.

Như vậy, tổng số vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm: 10 bánh heroin, 10 bịch ma túy dạng “nước vui”, 3 kg ma túy dạng đá, 2 kg ma túy dạng ketamin, 1 xe ô tô, 1 xe máy, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.